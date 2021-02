Un Romeo a quattro zampe, Willy attende l'amata sotto al balcone

CEGLIE MESSAPICA - Tre giorni e tre notti in attesa che la sua Giulietta si affacci al balcone. E' la tenera storia di Willy, un cane di quartiere di Ceglie Messapica, già conosciuto a Ceglie Messapica per le sue fughe d'amore e per le varie scorribande con i compagni Bobby e Gimmy. Il Covid e i vari acciacchi per l'età non hanno, però, fermato l'ormone tanto da costringere Willy ad ore e ore di attesa sotto casa della sua amata, a pochi passi dal centro della città.

La rivisitazione di Romeo e Giulietta ma due amanti a quattro zampe innamorati dal balcone. La situazione è diventata virale tanto che alcuni abitanti della zona lo tengono sotto controllo, gli portano cibo e acqua, seguono ogni suo movimento, di giorno e di notte. E nonostante i tentativi di riportalo nella sua cuccia nei pressi del palazzetto dello sport, appena può Willy scappa per raggiungere la sua cagnolina. Ah, l'amore.