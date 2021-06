Romina Power e il figlio Yari Carrisi: prima la spesa e poi a cena a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Toccata e fuga per l'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power e il figlio Yari Carrisi che ieri sera, lunedì 14 giugno 2021, hanno fatto tappa al supermercato Dok di Ceglie Messapica prima di raggiungere alcuni amici per cena, in vacanza proprio in un trullo nelle campagne della città della gastronomia. Abiti casual e quasi irriconoscibili, "scoperti" dagli addetti, non si sono sottratti ad un selfie senza problemi. Anzi, come raccontano, non è stato facile riconoscerli, poi si sono avvicinati e le hanno detto che assomigliava molto alla Signora Power e con dolcezza ha risposto che in tanti le dicono la stessa cosa. Così hanno capito che si trattava proprio di lei. Sono stati entrambi molto disponibili.