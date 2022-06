Balconi e davanzali in fiore: torna il concorso che premia i migliori allestimenti

CEGLIE MESSAPICA - Torna anche per il 2022 il concorso "Città in Fiore", organizzato dall'amministrazione comunale allo scopo di coinvolgere cittadini e operatori commerciali nel rendere ancora più bella ed accogliente la città attraverso il decoro floreale di davanzali, balconi, terrazzi, scale, angoli, micro-giardini e attività commerciali del centro storico. Il concorso e aperto a tutti: residenti, proprietari di seconde case o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali, associazioni e tutti gli esercenti commerciali. Sono ammessi al concorso coloro che iscriveranno i propri davanzali, balconi, terrazzi, scale, angoli, micro-giardini e attività commerciali ricadenti nel centro storico.

Il concorso “Città in Fiore” ha la seguente durata: dall’1 luglio al 31 agosto. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettate tramite l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune di Ceglie Messapica o ritirabile presso la sede municipale presso l’ufficio ambiente. I modelli, debitamente compilati, dovranno essere presentati a mano o per posta raccomandata a/r presso il Comune di Ceglie Messapica – ufficio protocollo, indirizzandoli all’area ambiente o ancora mediante posta elettronica all’indirizzo: protocollo@ceglie.org. L’iscrizione dovrà pervenire entro le ore 12 del 21 giugno. Entro la data del primo luglio i luoghi indicati nell’iscrizione al concorso dovranno essere tutti allestiti.