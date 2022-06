Sport e inclusione, la carovana di "Mask to Ride" fa tappa al San Raffaele di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - La carovana dello sport e della solidarietà, “Mask to Ride”, è tornata a far visita al presidio ospedaliero di riabilitazione “Fondazione San Raffaele” di Ceglie Messapica e a regalare anche quest’anno emozioni, sorrisi e divertimento. L’iniziativa, nata dall’idea di Nicola Barchet, presidente della Giesse Risarcimento Danni e guidata da Mattia Cattapan, atleta in carrozzina campione italiano di Kart Cross e Alvaro Dal Farra, campione di freestyle motocross, sta attraversando in questi giorni tutta la penisola con un obiettivo chiaro: portare un sorriso e un’ora di divertimento a chi deve fare i conti ogni giorno con la disabilità in un mondo non sempre molto inclusivo.

Il tour, che prevede 30 in tutta Italia, è partito da Cusighe lo scorso 6 giugno per approdare ieri (lunedì 13 giugno) a Ceglie Messapica, presso il presidio ospedaliero di riabilitazione “Fondazione San Raffaele”, dove il gruppo ha incontrato i pazienti, accompagnati dal direttore medico dalla struttura, Gregorio Deinite: “il messaggio che questa iniziativa porta con sé è quello che la vita va vissuta sempre e la disabilità non può essere un limite, deve essere solo un aspetto che ci porta a viverla in maniera diversa ma sempre intensamente senza esclusioni”, afferma il professore. “Chi, come noi, opera nel campo della riabilitazione deve essere profondamente consapevole di questo e infondere al proprio paziente la forza di intraprendere una nuova vita donando i giusti stimoli e soprattutto soluzioni e sistemi che possano aiutarlo sempre nel su percorso”.

Ospiti e operatori sanitari si sono divertiti ammirando le evoluzioni ed evoluzioni in moto da cross, drifting sulla “E-Motion - Drive”, una motocross speciale adattata agli utilizzatori di carrozzina, salti in rampa, acrobazie e soprattutto momenti di mototerapia.