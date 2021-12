Gino D'acampo, la star della tv inglese, fa tappa a Ceglie Messapica: alla scoperta della burrata

CEGLIE MESSAPICA - Tappa pugliese per Gino D'Acampo (all'anagrafe Gennaro), lo chef napoletano, star della tv inglese, che lo scorso giugno ha girato a Ceglie Messapica, in particolare a Masseria Fragnite, una puntata della serie Gino's Family Adventure, in onda su Itv dall'8 novembre. La nuova serie, in sette parti, vede Gino riportare la sua famiglia a casa per esplorare le gemme nascoste del Bel Paese: dalla Sardegna alla Campania, dalla Calabria alla Puglia. La puntata pugliese andrà in onda il prossimo 21 dicembre e mostrerà Gino e la sua famiglia alle prese con la preparazione della burrata. Proprio grazie ai casari di Masseria Fragnite andrà alla scoperta di questo prodotto tipico della Puglia che, giocherellando, diventerà un vero affare di famiglia.