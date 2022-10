“Terra rossa e alamari d’argento”, il nuovo libro di Stefano Menga

CEGLIE MESSAPICA - ?Terra rossa e alamari d?argento? è il nuovo libro di Stefano Menga, blogger e scrittore cegliese, da alcuni residente a Novedrate (Como) per motivi lavorativi. Il libro ripercorre la storia del carabiniere cegliese, Vito Lacorte, deceduto in guerra durante un aspro combattimento. Vito Lacorte nacque a Ceglie Messapica il 10 marzo 1907 e morì, a soli 33 anni, il 5 giugno del 1941 durante un combattimento avvenuto in Africa Orientale, nei pressi del fiume Omo Bottego (Gimma). "L'obiettivo - racconta Menga - è quello di informare la collettività e rendere il dovuto rispetto nella memoria e nel ricordo ai familiari di Vito Lacorte e all?Arma dei carabinieri."

La prefazione è a cura del Generale dei carabinieri Domenico Strada: ?L?opera realizzata dall?autore Stefano Menga, che mi è concesso il privilegio di introdurre, riguarda la vicenda di un giovane soldato nativo e originario di Ceglie Messapica, caduto sul campo di battaglia in Etiopia. Ricordare un soldato caduto in battaglia non costituisce uno sterile esercizio di retorica bellicista, ma è un doveroso contributo alla memorialistica della nostra comunità. Dopo 80 anni si è ormai placato il fragore assordante della propaganda di un regime velleitario che, a fianco di un alleato feroce, ha mandato a morire centinaia di migliaia di concittadini sui campi di battaglia, sotto i bombardamenti e nei campi di concentramento. Molti sono partiti indossando una uniforme chiamati a combattere una guerra certamente più ingiusta di tutte le altre. Fra questi vi era Vito Lacorte, un giovane Maresciallo dei carabinieri Reali, un ragazzo come tanti della nostra Ceglie Messapica, partito inseguendo un sogno alla ricerca di un riscatto, di un semplice posto di lavoro, di una vita migliore, ma con la certezza, in fondo al cuore, di farvi ritorno. E? andato via e, destinato in Etiopia, è caduto in combattimento, così è stato comunicato ai suoi genitori. Non si sa nemmeno dove è sepolto; lo Stato gli ha tributato una Medaglia d?Argento al Valore Militare che la famiglia ha inteso donare alla stazione carabinieri della nostra cittadina quasi per suggellare la continuità della duplice appartenenza, alla propria terra e all?Arma dei carabinieri. Vito Lacorte ha servito il suo Paese, fino all?estremo sacrificio, con disciplina ed onore, gli stessi valori, richiamati dalla Costituzione Repubblicana, che devono contraddistinguere l?agire dei nuovi e più consapevoli cittadini. E? questa l?eredità morale che ci è stata lasciata da questo ragazzo che non può essere dimenticato perché costituisce una parte nobile delle radici della nostra città dando il senso che l?impegno e la determinazione devono ispirare ancor più soprattutto le nuove generazioni.?

Il libro sarà presentato nel periodo natalizio a Ceglie Messapica in collaborazione dell?amministrazione comunale. E' già possibile acquistarlo negli store Mondatori, Feltrinelli, Youcaprint e Amazon. Stefano Menga è ideatore oltre che del Blog ?Cronache e cronachette di Ceglie Messapica?, che dall?annata 2011 si trasforma ogni anno in Annuario, anche del blog ?Novedrate e dintorni?. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni: ?Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla vita e sulla chiesa di San Lorenzo da Brindisi?, ?Cronaca di un atto d?amore? dedicato al carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, ?Novedrate? attraverso i tuoi occhi? dedicato al compianto Sindaco di Novedrate Maurizio Barni, ?La Speranza di vivere? dedicato alla memoria dell?avvocato Pietro Allegretti, ?5 Fratelli una sola storia? dedicato ai primi cinquant?anni di attività della azienda ?Lattonedil?, ?Festa 50 anni Lattonedil? opera conclusiva dedicata al traguardo aziendale raggiunto sempre dalla Lattonedil e ?Luigi Caroli - Un Bene in Comune? dedicato ai circa 10 anni di Amministrazione del Sindaco Luigi Caroli, ?Novedrate e dintorni? dedicato al paese durante la bellissima nevicata del 28 dicembre 2020, ?Dramma del San Gottardo? riguardante un incidente mortale con elicottero militare e ?Scrittura di Luce? un percorso fotografico dedicato alla città di Ceglie Messapica.