Un cegliese sul set della nuova fiction Rai con Stefano Accorsi

MILANO - C'è, anche, un cegliese nel cast della nuova fiction Rai "Vostro Onore" che andrà in onda nella prossima stagione invernale. Il 46enne Ottorino D'ippolito interpreta, infatti, l'esaminatore di guida del figlio del protagonista, Stefano Accorsi, il popolarissimo attore de “L’ultimo Bacio” e di altri titoli di successo. Le riprese sono state effettuate a Milano dove Ottorino D'ippolito vive da 16 anni e questa è la sua prima esperienza su un set. "Vostro Onore" è la storia di un giudice integerrimo che si trova nella situazione di dover coprire un’azione grave del figlio e per questo rischia la vita. Tra i protagonisti, anche, Francesca Cavallin, Remo Girone, Matteo Oscar Giuggioli e Riccardo Vicari. "Vostro Onore" è il remake di Your Honor, a sua volta rifacimento della serie israeliana Kvodo. A produrre la miniserie per Rai Fiction è Indiana Production, mentre la regia è affidata ad Alessandro Casale.