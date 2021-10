Un cegliese tra le "Eccellenze italiane pasticceria gelateria cioccolateria"

CEGLIE MESSAPICA - Damiano Suma, 37enne di Ceglie Messapica, pastry chef del “Gran Bar” di Ostuni è "miglior maestro 2021" nell'ambito della pasticceria. L’importante riconoscimento è stato assegnato oggi, ufficialmente, durante la Fiera Host Milano dedicata al settore ristorazione e accoglienza.

Damiano Suma entra a far parte, così, della equipe "Eccellenze italiane pasticceria gelateria cioccolateria della Fipgc". Si tratta di un team formato da maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria per usare prodotti di altissima qualità e detengono un palmares di oltre 500 medaglie vinte in concorsi internazionali e mondiali.

“E’ una emozione unica – commenta il pasticcere - un premio importante che ripaga anni di sacrifici ma, nello stesso tempo è uno stimolo per continuare a crescere giorno per giorno. Essere tra i migliori pasticceri al mondo Fipgc è un onore per me”.



È fresco della doppia medaglia di bronzo al campionato mondiale panettone 2021, organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, sia nella categoria panettone “Classico” che “Innovativo”, uno lievitato fatto con caffè, caramello, cioccolato fondente e il suo lievito madre naturale. Nel 2020 ha conquistato la Medaglia d’Argento nel medesimo campionato.Damiano Suma, delegato per la provincia di Brindisi della Federazione Nazionale Pasticceri e Cioccolatieri Italiani, è pastry chef con esperienza ultraventennale nelle migliori pasticcerie d’Italia e della Puglia. Tecnico PreGel, vanta numerose collaborazioni con le aziende top quality nel mondo della pasticceria: Effecci Distribuzione, Caffarel, Red Accademy. La sua Colomba “Divina” è tra le 30 colombe tradizionali migliori d’Italia.