Cena nel centro di Brindisi per Ethan dei Maneskin: raffica di selfie con i fan

Il batterista della rock band individuato all'esterno del ristorante Secca 48, in piazza Cairoli, mentre cenava in compagnia della fidanzata

BRINDISI – Le numerose richieste di selfie non lo hanno fatto minimamente scomporre. Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, non si è sottratto all’affetto dei fan, mentre ieri sera (mercoledì 25 agosto) mangiava all’esterno del ristorante Secca 48, in piazza Cairoli. Le comitive di giovani che passeggiavano lungo i corsi ci hanno messo davvero poco a riconoscerlo. Il musicista si trovava a Brindisi insieme alla fidanzata, per trascorrere qualche giorno di relax fra i mille impegni della rock band, divenuta celebre in tutto il mondo dopo la recente vittoria all’Eurovision Song Contest, preceduta dal primo posto al festival di Sanremo.

La coppia è arrivata al ristorante intorno alle 22:40. Inizialmente i titolari dell’attività, lo chef Biagio Di Giacomo e la compagna Francesca Santangelo, non lo hanno conosciuto. “Ci siamo resi conto che era un personaggio noto – spiegano a BrindisiReport - quando abbiamo visto un ragazzo dopo l’altro avvicinarsi al suo tavolo per chiedergli un selfie. Alla fine della cena si è intrattenuto un po’ con noi. Non aveva arie da divo, anzi, si comportava come un ragazzo come tanti altri. Si è complimentato per la cena”. A quanto pare Ethan ha pernottato in un B&b della zona, dove ha ricaricato le batteria in vista dei prossimi concerti.