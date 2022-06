Lo chef e youtuber Luca Pappagallo presenta il suo libro a Mesagne

MESAGNE - Più di 340.000 iscritti al proprio canala you tube, una serie copiosa di succulente ricette, molta simpatia e tanta professionalità. Parliamo di Luca Pappagallo, chef titolare del progetto web "Casa Pappagallo", noto agli amanti di cucina e non solo.

I molti follower brindisini del cuoco a breve potranno assistere alla presentazioe del suo libo "Benvenuti a Casa Pappagallo" che si terrà presso l'auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne in data 9 giugno alle ore 18:00.

Sinossi del testo

Chi entra a Casa Pappagallo® si accorge subito che la cucina di Luca è un luogo magico, dove si preparano piatti quotidiani e manicaretti della festa per tutti i palati e tutte le occasioni. Antipasti, zuppe, sontuosi primi – delizie imperdibili come la gricia e sapori inediti come la pasta fumée –, secondi eccezionali – l’agnello aggrassato, il Boeuf à la Bourguignonne, i calamari fritti in 50 secondi e l’orata alla ciorilliana –, i contorni, i piatti unici e i dolci meravigliosi – come la crostata al triplo cioccolato e la mantovana della Giovanna, ricetta della zia tramandata in famiglia da generazioni. Le ricette che Luca Pappagallo ci propone compongono un ricettario all’insegna della genuinità e dei sapori, un golosario per tutti gli amanti della buona cucina di casa.

Con oltre 150 ricette scelte tra le sue più amate e le molte inedite, ecco un ricettario che non necessita di strumenti sofisticati o ingredienti introvabili, ma solo della voglia di portare la gioia in tavola.



«Sono nato e cresciuto in Maremma. Mi sono avvicinato alla cucina grazie a Nonna Editta, una donna straordinaria che mi ha insegnato a sognare con i suoi manicaretti e i suoi racconti. In casa mia c’è stato sempre rispetto e cultura per il cibo buono, fatto con ingredienti autentici, e la curiosità ha fatto il resto. In questo libro ho messo la mia anima di cuciniere curioso, per condividere con voi il mio amore per una cucina godereccia, saporita e genuina. Pronti a leccarvi le dita?»