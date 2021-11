Chiara Ferragni a sorpresa nel brindisino: a tavola con panzerotti e orecchiette

FASANO - Mentre il centro di Bari è stato preso letteralmente d'assalto da numerosi follower, la nota influencer è stata ospite nel pomeriggio di oggi presso la struttura Borgo Egnazia in prossimità di Savelletri. La Ferragni ha pubblicato nei feed di instagram due serie di foto: la prima a bordo piscina, sfruttando la luce del sole che ha illuminato la splendida giornata pugliese; mentre nella seconda era intenta a mostrare il suo outfit del giorno, prima di incontrare i fan nel capoluogo di regione.

Anche questa estate l'imprenditrice digitale aveva soggiornato in Puglia, visitando la meravigliosa Ostuni, e soggiornando presso la stesso complesso ricettivo fasanese. Lei ed il marito Fedez avevano fatto parlare di loro, essendo arrivati all'aeroporto di Bari con un jet privato. L'anno precedente, invece, la Ferragni si era recata ancora più giù, nel basso Salento, in virtù della sfilata organizzata da Dior.

La storia su instagram

Nelle stories, Chiara lascia intravedere alcuni cibi del suo pranzo odierno, come dei gustosissimi panzerotti e una focaccia tipica pugliese; a simboleggiare quanto apprezzi gli aspetti culinari della bella regione del sud est. Numerosi, infatti, sono i volti noti dello spettacolo, del cinema o dello sport che scelgono questo territorio sperando di vivere delle vacanze da sogno per il mare, il sole, la cultura, ma anche per il cibo.

Il suo make up artist a pranzo con lei

Gli appassionati di instagram avranno sicuramente notato che il suo make up artist, Manuele Mameli, ha condiviso sul social un’immagine significativa che raffigura delle orecchiette al pomodoro, altra pietanza caratteristica, con in mezzo la scritta “ciaone”; una testimonianza in più di come assaporando i prodotti tradizionali del territorio anche i vip possano entrare in un’altra dimensione.