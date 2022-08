Tra cibo e paesaggi tipici, noto chef televisivo in vacanza nel Brindisino

FASANO - Il noto chef televisivo Roberto Valbuzzi sta trascorrendo le proprie vacanze in Puglia. Lui stesso, sui social, sta raccontando il proprio viaggio nella bella regione del sud est.

Alcuni scatti - infatti - testimoniano la sua presenza nella zona nord della provincia. La struttura che lo ospita - con la famiglia - è Borgo Egnazia.

L'immagine in basso - reperita dal profilo instagram della moglie - raffigura la coppia mentre è immersa nel calore del sud.

Sempre per mezzo dell'account social della donna, è possibile visionare un piatto tipico gustato dalla famiglia: le classiche friselle pugliesi (foto presente nella parte superiore dell'articolo).

Chi è Roberto Valbuzzi: breve biografia

Roberto Valbuzzi (Varese, 1º luglio 1989) è un cuoco e conduttore televisivo italiano. Nel 2011 viene contattato da Gambero Rosso Channel per partecipare come cuoco all'interno della trasmissione televisiva Una cucina per due: Nord VS Sud in cui Roberto e un altro cuoco si confrontano sulle tradizioni culinarie del nord e sud Italia. Sempre con Gambero Rosso è protagonista di un altro programma, Il Bello del Gruyére, mentre nel 2012 partecipa a 30x30 e Maille: senape che passione. Nello stesso anno collabora con Vero TV per una rubrica di cucina e affianca Emanuela Folliero nel programma Hollyfood, in onda su La5.

Nel 2013 conduce insieme a Michela Coppa Benvenuti al Nord: la Nosa cosina, in onda su Alice. Nel 2014 conduce per il canale Lei Staffetta in cucina mentre l'anno seguente compare in diverse puntate di Mezzogiorno Italiano, su Rai1. Nel 2016 continua la collaborazione con Alice e partecipa insieme a Veronica Maya nel programma Casa Alice. Nel 2017 e 2018 diviene ospite fisso da Antonella Clerici per La prova del cuoco e affianca Samanta De Grenet per Le ricette di Natale - A prova di chef, in onda su Canale 5. Nel 2018 inizia la collaborazione con Discovery Italia, diventando uno dei tre giudici insieme a Csaba Della Zorza e Diego Thomas nella trasmissione Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time. Nel 2019 è protagonista del programma Uno Chef in Fattoria, trasmesso su Food Network