Grande cinema in Puglia, Pierfrancesco Favino atterra a Brindisi

BRINDISI - Pierfrancesco Favino, nel corso della giornata di ieri (26 novembre), è atterrato presso l'aeroporto di Brindisi. Una tappa fondamentale in virtù del proprio soggiorno in Puglia.

L'attore, infatti, vestitrà i panni del protagonista in una produzione cinematografica, la cui location principale sarà il porto militare di Taranto.

Secondo alcuni presenti, per non attirare troppa attenzione, indossava un cappello ed una mascherina; un po' come accade con la maggior parte delle personalità note che arrivano in aeroporto.

Diversi fan, comunque, non hanno mancato l'occasione di scattare alcune foto e slefie in compagnia del celebre personaggio.

Il film per cui è stato coinvolto Favino si avvarrà della direzione del regista Edoardo De Angelis, ed è intitolaro "Il Comandante". La pellicola racconterà la storia di Salvatore Todaro, uomo che - durante la seconda guerra mondiale - salvò la vita di 26 persone, dopo l'affondamento del loro mercantile.

Per l'occasione, infatti, il sommergibile Cappellini è stato ricostruiro a grandezza naturale.

La produzione investirà in Puglia oltre 1,2 milioni di euro coinvolgendo professionisti e maestranze pugliesi, fornitori e strutture ricettive.

Favino, la sua biografia

L'attore è nato a Roma il 24 agosto 1969. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni '90, Favino partecipa per la prima volta a un film di notevole successo nel 2001, quando è fra i protagonisti de L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Affermatosi in via definitiva dopo aver vestito i panni di Gino Bartali nell'omonima miniserie televisiva, Favino ha recitato in innumerevoli opere italiane e anche in vari film hollywoodiani, diventando uno dei migliori attori italiani della sua generazione.

Nel corso della carriera ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d'argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.