A Cisternino il "Festival delle penne libere": tra giornalismo, cultura ed enogastronomia

CISTERNINO - Raccontare il turismo laddove prende vita ha qualcosa di magico, profondo e sensato. È per questa ragione che Cisternino, nello storico spazio della torre normanno-sveva, finestra sulla Valle d’Itria, si racconta e racconta il turismo attraverso scrittori, attori, giornalisti, archeologi e professionisti dell'ambito.

Domenica 16 luglio, dalle ore 20:30 in poi, Piazza Garibaldi ospiterà la prima edizione del Festival delle penne libere, a cura dell’Associazione Pro Cisternino in collaborazione con altre associazioni del territorio (perchè il turismo si “fa” tutti insieme), per ricordare il 18° anniversario del mensile Porta Grande, al quale sarà dedicata anche una mostra. Tema del festival sarà il ruolo del giornalismo nello sviluppo turistico.

Cisternino è un luogo che incanta i visitatori con il suo fascino senza tempo e la sua autenticità. Con i suoi trulli, l'affascinante centro storico, la cucina deliziosa e gli eventi tradizionali, offre un'esperienza turistica unica nel cuore della Valle d'Itria.

Promuovere l’immagine del brand turistico di Cisternino attraverso il Festival delle penne libere è un'occasione unica per comprendere e valorizzare il suo patrimonio storico, artistico, monumentale; nonché per nobilitare le produzioni tipiche locali, con particolare riferimento a quelle artigianali, agricole ed enogastronomiche.

Antonella Caramia e Mario Saponaro modereranno la serata. Si alterneranno - poi - momenti di spettacolo (grazie all’intervento dei ballerini di rinomate scuole di ballo), di musica (con l'esibizione del “Latin Jazz Trio”), e di cultura. Un importante spazio, nella Villa Comunale, sarà dedicato alla degustazione dei prodotti enogastronomici locali. Nello stesso luogo, sarà allestita una esposizione collettiva di diversi artisti.

Tra gli ospiti ci saranno gli autori dri libri che, dopo l’intervento sul palco, saranno presenti in uno spazio a loro dedicato per incontrare i lettori e firmare le copie delle proprie opere.

Ospiti della serata

Gabriella Genisi, autrice dei romanzi che hanno dato vita alla celebre fiction Lolita Lobosco; Francesco Carofiglio, scrittore, illustratore e attore; Beppe Convertini, attore, conduttore televisivo, scrittore; Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.ti; Gabriele Lippolis, presidente di Confindustria di Brindisi; Giuseppe Pagliara, fondatore e AD del Gruppo Nicolaus; Vito Bianchi, archeologo, scrittore e professore di storia per il turismo all’Università di Bari; Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti Puglia; interverranno anche Luca Scandale, direttore dell’agenzia regionale del turismo – Puglia promozione e di alcuni delegati di Federalberghi; il giornalista Enzo Magistà a cui è stato conferito il premio “Penna Libera 2023"; Chiara Anicito, autrice di Cammela; Gino Bianco, presidente del Circolo della stampa di Fasano; Giuseppe Nigri, presidente Ada Puglia ; Luca Scandale, direttore dell'Aret (Puglia Promozione). Nel corso della serata verrà inoltre premiato L’Istituto superiore vincitore del concorso “Penne libere…a scuola”.

L'evento si avvale del patrocinio della Regione Puglia, Puglia Promozione, Comune di Cisternino, Confindustria Brindisi, Confindustria per la sostenibilità, Federalberghi Brindisi, Ordine dei giornalisti della Puglia, e Unpli Pro Loco Puglia.