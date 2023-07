Alta moda in Puglia, la "città bianca" è pronta ad accogliere Dolce e Gabbana

OSTUNI – Sono in corso gli ultimi dettagli e i preparativi per l'appuntamento clou della moda internazionale in Puglia dell'estate 2023. Si sta parlando delle sfilate di Dolce e Gabbana in alcune delle più suggestive località della regione.

Anche per quest'anno, dunque, così come era successo circa dodici mesi fa con Gucci, Ostuni sarà al centro dell'alta moda internazionale in vista della presentazione della nuova collezione della maison Dolce&Gabbana. Il grande marchio sarà presente in Valle d’Itria da domani, 7 luglio, fino a martedì 11.

I due stilisti di fama mondiale sono già giunti nel Tacco dello Stivale con il loro yacht, la "Regina d'Italia", attraccato nel porticciolo di Polignano a Mare (Bari). L’appuntamento con la Città Bianca si svilupperà nell’arco di una giornata ed è previsto per lunedì 10 luglio.

La casa di moda più famosa al mondo ha individuato “lo scenario artistico, paesaggistico, architettonico e culturale ideale per ospitare la presentazione delle proprie collezioni”. Si leggeva nella delibera della commissione straordinaria alla guida del Comune di Ostuni che approva la richiesta della società Dolce&Gabbana di presentare la nuova collezione nella città Bianca, protocollata il 4 maggio scorso.

L'iniziativa coinvolgerà principalmente Piazza della Libertà, interessando anche la Scalinata Antelmi, piazzetta Sant’Oronzo, via Cattedrale, Corso Mazzini, Corso Cavour, Corso Vittorio Emanuele oltre alle altre strade di collegamento del centro storico al punto di arrivo degli ospiti, individuato ai piedi della già nominata Scalinata Antelmi.