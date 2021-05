Classifica testate online ad aprile nel Brindisino: BrindisiReport sempre al primo posto

Anche ad aprile 2021 BrindisiReport è stato il giornale online di Brindisi e provincia più letto, fra le testate che coprono esclusivamente il Brindisino: più di 1,16 milioni di visite (erano state oltre 905mila ad aprile. In totale le testate Citynews (editore di BrindisiReport) pugliesi arrivano a 7,55 milioni di visite.

Questi dati fotografano la situazione dei principali siti di informazione letti a Brindisi e in Puglia. Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.

