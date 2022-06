Claudio Marchisio in pizzeria a Brindisi, con lui anche il sindaco Rossi

BRINDISI - Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale, ieri sera (16 giugno) è stato a cena presso la pizzeria Brunda, noto locale nel centro di Brindisi. Insieme a lui il sindaco Riccardo Rossi, tifoso bianconero, ed il consigliere comunale Alessio Carbonella.

Marchisio, accompagnato dal proprio agente, era a tavola con la dirigenza dello Juventus club Mesagne, che ha promosso il suo approdo nel territorio.

Com'era prevedibile, sono stati tanti i selfie e le foto richieste, al fine di immortalare un evento importante per gli appassionati di calcio e della Juventus. I presenti avranno sicuramente immaginato il tempo in cui "Il principino" - così veniva chiamato Marchisio da giocatore - contribuiva a garantire i successi del club torinese in ambito nazionale e alla sua riconoscibilità fuori dai confini italiani.

Nella mattinata di ieri, invece, l'ex calciatore è stato ospite della Virtus Francavilla, team sportivo con sede a Francavilla Fontana che milita in serie C.