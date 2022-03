Claudio Marchisio andrà a Mesagne per un evento promosso da appassionati di calcio

MESAGNE - L'ex calciatore Claudio Marchisio giungerà in Puglia per incontrare i tifosi dello Juventus club "Leggenda bianconera". L'evento è previsto venerdì 17 giugno 2022 presso Tenuta Moreno.

Non è la prima volta che il punto d'aggregazione legato ai colori de "la vecchia signora" invita ex calciatori noti; in passato a Mesagne è stato ospitato anche l'ex portiere Stefano Tacconi.

Chi è Claudio Marchisio

Classe '86, ha legato gran parte della sua carriera sportiva alla Juventus, con cui ha vinto sette Campionati consecutivi (dal 2011-12 al 2017-18), uno di serie B (2006-07) e quattro Coppe Italia consecutive (dal 2014-15 al 2017-18). Inoltre ha vinto il Campionato russo nel 2018-19 con lo Zenit San Pietroburgo.

Ottima anche la carriera con la Nazionale italiana, con cui nel 2012 ha raggiunto la finale degli Europei, poi persa a Kiev contro la Spagna campione del mondo.

Attualmente Marchisio è impegnato nella veste di commentatore sportivo, ma contestualmente è molto attivo su diversi temi come le discriminazioni (di ogni tipo); inoltre recentemente si è speso con dichiarazioni decise in occasione dello scoppio del conflitto in Ucraina.