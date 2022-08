E' nato il sito informativo che suggerisce le attività da svolgere lungo la costa brindisina

BRINDISI - Conoscere le informazioni meteo è essenziale per chi, amante del mare, vuole svolgere delle attività in sicurezza. Da oggi è possibile farlo, grazie alla nuova piattaforma digitale "Coast Puglia", utilizzata per scegliere tra le migliori destinazioni costiere della regione e valutare in anticipo se le previsioni meteo siano ideali per quello che si vuole fare.

L'iniziativa, dunque, è aperta a tutto il territorio pugliese, e potrà interessare anche i residenti della provincia di Brindisi desiderosi di riversarsi lungo le aree marine adriatiche più vicine, per trascorrere una giornata di relax in questa calda estate 2022.

"Coast disCOver Apulian Sea BeauTy supporta turisti e sportivi nella pianificazione delle attività lungo la costa pugliese, offrendo informazioni dettagliate in base alle condizioni climatiche e alle caratteristiche dei servizi offerti" si legge nel breve comunicato diramato sui social dagli account istituzionali della Regione Puglia.

"La piattaforma risponde anche alle esigenze di stabilimenti balneari, circoli nautici ed associazioni sportive che intendono promuovere le proprie strutture e attività - prosegue - con informazioni utili alla fruizione della costa e alla pratica in sicurezza degli sport acquatici".

"Coast è un progetto di innovazione tecnologica finanziato dalla Regione Puglia tramite il bando Innolabs" specifica l'ente a termine del messaggio.

Il sito

Accedendo al portale, basterà inserire - lungo la barra di ricerca - il tipo di attività che si vuole svolgere e la zona di riferimento. In basso vengono riportati alcuni suggerimenti, al fine di facilitare l'utente. Nel caso in cui non si abbia in mente un'idea chiara su cosa fare, è facilmente consultabile la mappa che offrià una visione trasparente sulla situazione generale della regione.