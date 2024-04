Camminata nella natura e degustazione di polpette: torna il "Color robur walk & music"

VILLA CASTELLI - Torna a svolgersi per l'attesa seconda edizione, il "Color robur walk & music" che si svolgerà il 16 giugno 2024 a Villa Castelli. L’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di ben 473 iscritti provenienti da tutte le province della Puglia.

L'iniziativa consiste nello svolgimento di una camminata non competitiva di 5 chilometri. Il percorso prevede quattro soste in cui i partecipanti balleranno - quattro stili musicali differenti - e si coloreranno lanciandosi delle speciali polveri colorate. All’arrivo continuerà la musica e a tutti i partecipanti verrà consegnato un gustosissimo cono di polpette, prodotto culinario tipico della tradizione locale.

L'evento prevede la partenza dal centro cittadino di Villa Castelli e si alternerà tra percorso urbano ed extraurbano nelle zone più caratteristiche del piccolo borgo brindisino, in un mix tra sport e turismo. Il percorso è stato pensato per dare piena accessibilità a tutti in una giornata di inclusione e divertimento dai più grandi fino ai più piccini.

La quota di partecipazione prevede due diversi kit: 10 euro il kit con maglietta, sacca, 3 buste di polveri colorate e ticket polpetta party; 5 euro quello con tre buste di polveri colorate e ticket polpetta party. Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno della manifestazione, ma il pacco gara completo sara’ garantito solo a chi avrà completato il modulo entro e non oltre le ore 23.59 del 24 maggio 2024. Per informazioni è possibile fare riferimento ai seguentie contatto whatsapp: 3298656252 Link di iscrizione: https://forms.gle/35dddgkFr8DGrKcU8.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.