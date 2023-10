I cento anni di nonna Nina: "Ci hai trasmesso tutti i valori della vita"

Nonna Anna, da tutti chiamata Nina, Ancora ha spento cento candaline. Il centenario è stato festaggiato con figli, nipoti e pronipoti. Per lei questo messggio da parte dei suoi cari.

Mamma: la parola mamma è tutto, ma quella principale amore, per tutti noi, figli cresciuti con sacrificio e tanta forza.

Nonna, colei che con una sua carezza e nello starle affianco è sempre una felicità. L’amore della nonna è indescrivibile. Ci hai trasmesso tutti i valori della vita e della famiglia.

Non sei mancata mai in niente per noi nipoti. Con il tuo affetto, i tuoi piatti che con tanto amore ci hai sempre preparato.

Nessuno può sostituire la tua cucina: il tuo sugo che ogni domenica non vedevamo l’ora di mangiare.

Ancora oggi, a 100 anni, hai la forza di tenere tutti uniti 14 figli, 37 nipoti, 42 pronipoti e cinque trisnipoti.

Nonna: tu sei la nostra meravigliosa storia. Oggi siamo tutti qui a farti tantissimi auguri per i tuoi 100 anni e a ringraziarti per tutto ciò che ci hai insegnato e tuttora ci insegni.