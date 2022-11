"Compleanno pugliese" per Linus, le foto in provincia di Brindisi

FASANO - Il noto conduttore radiofonico Linus ha trascorso il giorno del proprio compleanno in riva allo splendido mare Adriatico del nord Brindisino. A testimonianza di ciò, sono spuntati alcuni scatti condivisi sul profilo instagram della moglie Carlotta Medas.

Le immagini in particolare sono due: una che immortala tutta la loro famiglia (il luogo indicato della foto è Borgo Egnazia) e l'altra che mostra l'abbraccio tra la coppia di innamorati.

"Buon compleanno mio compagno di vita - Scrive la donna - il mio esatto contrario, il mio inarrendevole rompi scatole, il solido sostegno, la mia preziosa guida" conclude nel commento associato all'immagine posta in evidenza in questo articolo.

Linus, breve biografia

Il nome utilizzato è uno pseudonimo di Pasquale Di Molfetta (Foligno, 30 ottobre 1957). Egli svolge l'attività di conduttore radiofonico e televisivo italiano, oltreché direttore artistico di Radio Deejay dal 1996. Dal 23 aprile 2020 è direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo Gedi.

Ha esordito come disc jockey e speaker radiofonico alla fine degli anni settanta lavorando in alcune emittenti di Milano e dintorni, fino ad entrare a far parte della squadra di Radio Deejay, voluto da Claudio Cecchetto, che lo ha lanciato anche a livello televisivo facendogli condurre la trasmissione di Italia 1 Deejay Television.

A partire dal 1996 è succeduto a Cecchetto in qualità di direttore artistico di Radio Deejay continuando a condurre la trasmissione del mattino Deejay chiama Italia, dalla quale è nato il sodalizio artistico con Nicola Savino e la trasmissione serale Cordialmente insieme al gruppo musicale Elio e le Storie Tese. Per brevi periodi ha diretto anche Radio Capital e M2o, e si è occupato del canale televisivo Deejay TV.

Nel corso della sua carriera ha condotto anche alcuni programmi televisivi per Italia 1 e Rai 2, ha curato alcuni progetti discografici e pubblicato cinque libri.