Una vita da pompiere: i 98 anni del "cavaliere", decano dei vigili del fuoco di Brindisi

BRINDISI - Ha spento ben 98 candeline, uno pompieri più longevi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco appartenente al Comando Provinciale di Brindisi, o forse il più anziano in assoluto d’Italia.

Il cavalier Giuseppe Pinto, già maresciallo della caserma dei Vvf di Brindisi, ha festeggiato dapprima nella sua abitazione con una rappresentanza dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale con il presidente di sezione Domenico De Francesco e il coordinatore regionale Maurizio Saponaro dove quest’ultimo lo ha voluto omaggiare con una poesia in vernacolo a lui prettamente dedicata, dove oltre a essere uno dei fondatori dell’Associazione e tutt’ora il presidente onorario.

Poi i festeggiamenti sono continuati a pranzo in un noto ristorante sul lungomare brindisino con tutta la sua famiglia composta da figli, nipoti e pronipoti di ben 24 unità, e per l’occasione ha indossato la divisa di rappresentanza dell’associazione. Per descrivere la sua vita nei Vigili del fuoco partiamo dai suoi soli 17 anni, iniziando come vigile del fuoco volontario nel Corpo nazionale, nella la prima caserma di Brindisi ubicata in via Osanna nei pressi del passaggio a livello.

In seguito iniziò la sua carriera diventando: vigile permanente, vigile scelto, vice brigadiere, brigadiere, maresciallo e infine capo reparto. Ha fatto anche l’istruttore professionale ed entrò nel gruppo sportivo dei Vvf.

Tra i tanti interventi di soccorso locali, ha anche partecipato alle varie calamità avvenute in Italia. Tuttora gode di buona salute a parte gli acciacchi dovuti all’età. Quando è possibile partecipa a qualche attività. Inoltre, come ogni anno presenzia nella sua solita cabina del presidio di soccorso estivo dei Vvf sita sul litorale nord di Brindisi.ù

Il cavaliere, ormai così conosciuto da tutti, appena mette piede nel comando provinciale Vvf di Brindisi viene accolto a braccia aperte dai colleghi, che lo ritengono ancor oggi un buon padre di famiglia, quella grande dei Vigili del fuoco. Il 21 dicembre dello scorso anno suo figlio Damiano, funzionario del comando Vvf. di Brindisi, è andato in quiescenza tra gli elogi del comandante Giulio Capuano e il resto dei colleghi. Presente anche il cavaliere, che era vistosamente commosso.