Compositori emergenti in gara tra loro: nel Brindisino il festival delle colonne sonore

CAROVIGNO - Al via il contest “Emerging composer” dell’Apulia soundtrack awards, festival delle colonne sonore, alla sua terza edizione, che si terrà dal 4 al 6 luglio 2024 a Carovigno.

Nato per dare spazio e opportunità a giovani compositori emergenti, le precedenti edizioni hanno visto vincitori nella categoria “Emerging composer” Stefano Tallini dall’Italia e l'australiano Jack Bochow.

La seconda edizione del festival ha ospitato artisti del calibro di Simon Franglen, nomination Golden Globe per Avatar, Justin Hurwitz, premiato per “Babylon”, diretto da Damian Chazelle e Fabio Massimo Capogrosso per “Esterno Notte”, diretto da Marco Bellocchio, eccellenze della nuova generazione di compositori cinematografici.

In questa edizione tributo speciale sarà dedicato a Diane Warren, 15 volte candidata all'Oscar, autrice di canzoni come "Unbreak my heart" Tony Braxton o "Til it Happenes to you " scritta per Lady Gaga. Tra le sue collaborazioni più famose quella con gli Aerosmith, ha collaborato con le cantanti più conosciute e apprezzate del mondo dello spettacolo e del cinema quali Céline Dion, Beyoncé e Laura Pausini.

Avrà inoltre il privilegio di ospitare ed omaggiare per la sua incredibile carriera nel cinema e nella televisione Sean Callery, compositore delle serie “24”, “Jessica Jones” e “Homeland”.

Per il panorama italiano, un altro tributo speciale sarà riservato al Maestro Pino Donaggio per la sua carriera in film con Brian De Palma “Carry”, “Dressed to Kill”, “Body Double”. Dopo il suo più grande successo “Io che non vivo” che lo fa arrivare all’apice della popolarità, ha lavorato per Elvis Presley, Dario Argento, Nicholas Roeg, Joe Dante, Terrence Hill, Roberto Benigni, Michele Placido, Pupi Avati e tanti altri.

Tra gli artisti che si esibiranno dal vivo, solo alcuni nomi, prima di svelare la rosa finale degli ospiti di questa edizione. Il compositore cinematografico Jean Michel Bernard, ospite della I edizione del Festival. Tra i suoi vari successi, "La scienza del sonno" diretto da Michel Gondry. Musicista di Ray Charles, eseguirà anche uno speciale tributo a diversi maestri che hanno fatto grande il cinema. Insieme a Sean Callery eseguirà un sorprendente duetto/duello per pianoforte che ha già debuttato allo Steinway Piano di Los Angeles solo un anno fa.

Valeria Altobelli, rinomata cantante, attrice e conduttrice televisiva, verrà in veste di compositrice cinematografica, presenterà il suo ultimo brano “Isolation”, ha collaborato in “ 50 Nations” con Diane Warren e ne eseguirà le canzoni nella serata speciale a lei dedicata .

Tornano, dopo il successo dello scorso anno e la loro esibizione live “ songs for cinema” che ha fatto ballare pubblico e ospiti, Gabriel Marini e David Imbault, entrambi compositori cinematografici, ricordiamo tra gli ultimi successi le musiche del film Implanted.

Queste solo alcune delle sorprese di questa edizione, più avanti nel mese di aprile, saranno annunciati i migliori compositori dell'anno in 2 categorie: miglior compositore internazionale dell'anno; miglior compositore italiano dell'anno.

