Emozioni e grande partecipazione per il Gran Concerto della Rete Orpheus “Natale insieme”

Giovedì 15 dicembre nella suggestiva cornice della Chiesa Ave Maris Stella di Brindisi si è tenuto il Gran Concerto di Natale della Rete Orpheus. Ritornato finalmente in presenza dopo le edizioni in streaming del 2020 e del 2021 a causa dell’emergenza da Covid-19, l’evento, organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi, ha riscosso grande successo e partecipazione di pubblico. Protagonisti della serata, condotta dal giornalista Antonio Celeste, sono stati gli studenti e le studentesse delle scuole appartenenti alla Rete Orpheus: Liceo Marzolla Leo Simone Durano, scuola capofila, IC Bozzano-Centro, IC Carovigno, IC Casale-Brindisi, IC Centro, IC Commenda-Brindisi, IC R. De Simone-San Pietro Vernotico, IC Sant’Elia-Commenda-Brindisi, IC Santa Chiara, Primo IC San Vito dei Normanni, IC Valesium-Torchiarolo. Con un repertorio musicale vasto e di grande pregio gli studenti e le studentesse hanno dato prova ancora una volta della forza e del valore della rete Orpheus, realtà consolidata e attiva nel nostro territorio da diversi anni.

La serata ricca e articolata è stata caratterizzata da esibizioni di grande livello e non sono mancati momenti di caloroso coinvolgimento.

Il programma ha previsto l’esecuzione di brani natalizi, e non solo, da parte delle orchestre di alcune delle scuole della Rete per poi concludersi con il grande Coro, per l’occasione composto da ben 85 alunni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado facenti parte della Rete Orpheus, accompagnato dagli alunni del Liceo Durano con un ensemble di fisarmoniche e pianoforti.

In apertura l’orchestra di fiati e percussioni del Liceo Musicale “Durano”, diretta dal Prof. Antonio Bagnato, ha eseguito il medley natalizio ”Holiday Favorites”. Il coro del Liceo, guidato dal Prof. Federico Buttazzo, accompagnato da un ensemble cameristico formato dalle classi di musica d’insieme di vìolino, di pianoforte e di flauto, ha poi eseguito “Ave verum”, mottetto scritto da Mozart pochi mesi prima della sua prematura morte A seguire l’'Orchestra dell'IC "Santa Chiara” ha deliziato i presenti con due brani: "Holly Jolly Christmas", arrangiato e diretto dalla Prof.ssa Chiara Papa, e "Gesu? Bambino”, arrangiato e diretto dalla Prof.ssa Roberta Caniglia.

Successivamente l’Orchestra Scolastica I.C. Centro – Brindisi ha coinvolto i presenti eseguendo prima quattro tra i più grandi successi dell’artista Michael Jackson, mixati e arrangiati appositamente per la formazione orchestrale scolastica dal Prof. Vincenzo Rapanà e poi “Nel blu dipinto di blu” una delle melodie più famose della tradizione italiana arrangiata per la formazione orchestrale dalla Prof.ssa Caterina Santoro. L’Orchestra dell’I.C. Bozzano - Centro di Brindisi, diretta dalla Prof.ssa Clementina Martalò Stefanelli, ha allietato il pubblico presentando uno dei più celebri brani legati al Natale: “Jingle bells rock”.

Particolarmente suggestiva ed emozionante la chiusura dell’evento che ha visto sfilare lungo la navata centrale della chiesa fino all’altare, sulle note di “Tu scendi dalle stelle”, gli 85 alunni del Coro della Rete provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado: IC Bozzano-Centro-Brindisi; IC Carovigno; IC Casale-Brindisi; IC Commenda-Brindisi; IC R. De Simone-San Pietro Vernotico; IC Sant’Elia-Commenda-Brindisi; Primo IC San Vito dei Normanni; IC Valesium-Torchiarolo. Il Coro è stato accompagnato dalle classi di musica d’insieme di corale, di musica d’insieme per pianoforti, per fisarmoniche e di musica da camera (flauti e chitarre) del Liceo Durano. Diretto dal prof. Danilo Leo, il Coro ha eseguito “Quando nascette Ninno”, canto natalizio in napoletano, “Fermarono i cieli”, conosciuto anche come ninna nanna a Gesù, “Joy to the world”, celebre canto natalizio tradizionale e “Se crederai”, brano vincitore di un premio Oscar.

Una serata emozionante e coinvolgente il cui successo è stato garantito dal lavoro sinergico di tutte le componenti della Rete Orpheus: Dirigenti, Referenti, Docenti, Studenti e Studentesse che hanno tradotto in musica il tradizionale scambio di auguri per le imminenti festività natalizie, offrendo ai presenti una serata di pura gioia e di intensa emozione.

L’evento è stato trasmesso in diretta dalla Chiesa Ave Maris Stella sul canale YouTube del Liceo (guarda il video)