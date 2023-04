Concorso allestimento tavoli wedding, secondo posto per Alessio Sardiello

FRANCAVILLA FONTANA - L’aggiornamento continuo rappresenta un valore fondamentale per il mondo del wedding, permettendo di acquisire competenze specifiche e di rimanere sempre aggiornati sulle tendenze e le nuove tecniche di allestimento.

L’entusiasmo che accompagna l’esperienza nel settore è particolarmente significativo in Italia e soprattutto in Puglia, ed è, infatti pugliese Alessio Sardiello, il secondo classificato al corso nazionale di allestimenti tavoli wedding, indetto durante il corso di Wedding planner organizzato da Cira Lombardo, una delle migliori professioniste in Italia del settore (corso in cui, tra l’altro, Alessio era anche tutor).

“Così come l’organizzazione di un perfetto giorno di nozze richiede grande cura, attenzione e passione, anche il corso ha offerto una formazione di altissimo livello e ha favorito l’affiancamento di professionisti provenienti da diverse parti del nostro paese.

Grazie ad eventi di questo tipo, dallo spirito condiviso e comunitario, il nostro team ha potuto migliorare ulteriormente i propri servizi di Wedding Planner, trovando l’ispirazione per creare nuovi e originali allestimenti.

Un viaggio entusiasmante e certamente ricco di spunti e nuovo slancio per coloro che scelgono con passione e dedizione il mondo dell’organizzazione di matrimoni.”

Queste le parole di Alessio, che è un vero e proprio pugliese doc, il cui impegno e la sua dedizione in ogni aspetto del suo lavoro sono un esempio da seguire per tutti noi e lo hanno portato a classificarsi secondo al contest nazionale di allestimento tavoli tenutosi in occasione del corso.

In breve, Alessio è un esempio di come la forza del carattere, la perseveranza e la passione per il lavoro possano trasformarsi in un'energia positiva che ben si riflette sugli sposi con cui lavora.