Il conduttore Giuseppe Cruciani contro l'accoglienza di Conte a Brindisi

BRINDISI - La Zanzara è un programma radiofonico, diffuso anche sotto forma di podcast, tra i più ascoltati a livello nazionale. Condotto in modo "irriverente" dai due conduttori, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, racconta - in ogni forma - ormai da più di 10 anni l'Italia e gli italiani.

Elemento di dibattito, in alcuni minuti della puntata di ieri (15 settembre), è stata anche la recente visita di Giuseppe Conte a Brindisi.

Cosa è successo

Una delle consuetudini del programma è quella di far intervenire in diretta il proprio pubblico, che espone quotidianamente alcune considerazioni in base ai temi proposti.

Nella seconda parte della trasmissione, ha preso parola un ascoltatore, "Sandro da Lecce", che ha difeso la scelta del leader dei 5 stelle - allora primo ministro - nell'attuare il reddito di cittadinanza: "Io chiamo da Lecce. Sei mai stato a Lecce vero? Conosci il territorio?"

Cruciani ha subito risposto: "L'altro giorno il signor Conte è stato accolto come un trionfatore, perché in un intero condominio a Brindisi prendevano tutti il reddito di cittadinanza. Vergogna!".

"Il reddito non è sbagliato - ha subito replicato l'ascoltatore - noi viviamo in un territorio in cui, come sapete, il Pil pro capite è bassissimo e ancora ci raccontate la storia di questi imprenditori che poverini non trovano manodopera".

"Non c'entra niente con il reddito di cittadinanza! E' un voto di scambio! Tanto è che la maggior pante dei voti di Conte, così come le persone che ricevono il reddito di cittadinanza, sono al sud. Come mai?" conclude Cruciani, prima di interrompere bruscamente la conversazione con l'ospite della sua trasmissione.

