Dove andare a San Valentino: i 5 consigli per una cena semplice ma gustosa

BRINDISI - San Valentino è la giornata dedicata agli innamorati, il momento giusto per celebrare un amore importante. Per le coppie ormai è una consuetudine dedicare a se stessi questo evento, accantonando per qualche ora i problemi nel mezzo di una cena deliziosa.

Ma l'ambiente da scegliere può variare in base al tipo di cliente, alle sue aspettative e ai suoi gusti. Di seguito vengono suggeriti i 5 tipi di cene per il 14 febbraio, soffermandosi sui luoghi in cui è possibile recarsi.

1. Fish burger e non solo

Il pesce è un alimento elegante e leggero, che si coniuga bene ad un occasione di questo tipo. In particolare per una clientela giovane, ma non solo, può essere appropriato assaporare tale pietanza in una versione "più moderna". Dove?

- Mangiameduse, a Mesagne: il locale offre panini gustosi con il polipo e calamari fritti. “Tra le liste regali per San Valentino spicca il Tokyo con salsa agrodolce e patate croccanti", cita un post su facebook dell'attività che indica una pietanza di sushi creata per l'occasione. Leggi le recensioni su tripadvisor.

2. Sushi

Ma se per la serata si volesse scegliere un piatto interamente di sushi? Ormai è diventato uno degli alimenti più in voga per molti consumatori. In questo caso, tra le tante e valide attività presenti sul territorio, segnaliamo la seguente:

- Bento a Brindisi: "Si sente la freschezza dei prodotti e le mani sapienti nella preparazione - afferma una recensione su tripadvisor; "Pesce freschissimo" scrive un altro utente. Leggi le recensioni su tripadvisor.

3. Cena a base di carne

Il rosso è il colore di San Valentino per eccellenza, così come è il colore dell'amore. Un calice profondo di vino, di questa tonalità, è l'immagine che più si associa a due innamorati intenti nel celebrare il 14 febbraio. Meglio abbinare il bicchiere ad un delizioso piatto di carne arrosto. Tra i locali ad hoc della provincia, uno è presente nel mezzo del capoluogo:

- Braceria Semeraro a Brindisi: "Tutto buono a partire dalle polpette alla brace all'angus e alla carne servita sulla brace" scrive una persona su tripadvisor, che continua - cottura perfetta, davvero eccezionale". Leggi le recensioni du tripadvisor.

4. Una semplice ma gustosissima pizza

- Antica Pizzelleria 1973: tra le pizze più gustose del territorio c'è quella realizzata in questo locale a Mesagne. "Molto buoni i frittini che ci hanno servito come antipasto; Io sono vegana e ho potuto comporre la mia pizza a piacere prendendo ispirazione dagli ingredienti del menú", afferma una utente su tripadvisor. - Consiglio l'impasto al carbone vegetale, veramente buono e digeribile" prosegue. E ancora un altro cliente: "La pizza è fantastica; nostri amici napoletani l’hanno definita come una delle pizze più buone mai assaggiate". Leggi le recensioni su tripadvisor.

5. Il vino come essenza della cena

Per gli amanti dei calici, l'ultima alternativa proposta di seguito è quella di svolgere la serata in un locale in cui la scelta dei vini sia al top, ma al contempo sia possibile assaporare un'ottima cena:

- Vinoteca Numero Primo a Brindisi: Per l'occasione del 14 febbraio è previsto un evento con musica dal vivo (si esibirà il Cool Plecs Duo) e buona cucina. Sarà possibile associare il tipico Susumaniello ad un fresco menù invernale. Leggi le recensioni su tripadvisor.