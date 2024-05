Consigli pratici per avvicinarsi a Dio: don Cosimo presenta il suo libro

BRINDISI - Si svolgerà domani, mercoledì 8 maggio, la presentazione del libro edito da Piemme, "Dio è il mio coach", di don Cosimo Schena. L'evento avrà luogo alle ore 19.30 presso la Libreria Paoline, in viale Commenda a Brindisi. A dialogare con il "prete influencer", seguitissimo sui social per le sue poesie cariche di empatia e l'impegno a difesa degli animali, ci sarà lo psicologo e mental coach Salvatore Barbarossa.

Speranza e rinascita spirituale

“Dio è il mio coach”, la cui prefazione è a cura di monsignor Lucio A. Ruiz, non è solamente un manuale per aiutare le persone, bensì una guida spirituale composta da consigli evangelici pratici, raccolti dall’esperienza e dalla compassione di don Cosimo Schena. Attraverso il libro, l’autore offre un percorso di riflessione e di rinascita, incoraggiando i lettori a riscoprire la bellezza e la forza interiore che risiede nella fede e nell’interpretazione positiva degli eventi, sia lieti che tragici.

“Credo che la Chiesa abbia bisogno di esplorare nuove strade – spiega don Cosimo – per essere più inclusiva e accogliente nei confronti di coloro che hanno bisogno di riscoprire o trovare la fede. Così questo libro è per me un nuovo tentativo di costruire un ponte di speranza, di portare Dio nella vita di tutti”.

Nelle intenzioni del sacerdote pugliese “Dio è il mio coach” è pensato per essere un compagno spirituale quotidiano, un modo per portare la liturgia e la riflessione nella vita di tutti i giorni. È un invito a trovare momenti di connessione con Dio, anche nei ritmi frenetici della vita moderna.

Il percorso di Don Cosimo Schena è un’illuminante testimonianza di come la fede possa fungere da ponte tra le persone e Dio, e come possa essere un faro di speranza per coloro che si sentono smarriti. Il suo approccio inclusivo e compassionevole ha toccato il cuore di migliaia di individui, dimostrando che la ricerca di Dio e di un significato spirituale è un’esigenza universale.

