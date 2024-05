Due anni al Consiglio regionale: per una scuola moderna, a misura di studente

CEGLIE MESSAPICA - Si concluderà alla fine del mese di maggio 2024 l'esperienza di Salvatore Carlucci, studente del liceo classico "C. Agostinelli" di Ceglie Messapica, all'interno del Consiglio regionale della Puglia.

Due anni fa venne elletto tra i 46 partecipanti di “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”, il progetto che prevede la presenza di studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado all’interno degli spazi istituzionali. L'obiettivo è quello di effettuare un percorso di cittadinanza attiva: gli alunni si confrontano con i referenti della politica regionale, dialogando e facendo proposte per contribuire al miglioramento del mondo scolastico.

Salvatore - come lui stesso ricorda volentieri - decise di candidarsi seguendo la proposta della dirigente scolastica del liceo "Agostinelli", Angela Albanese. Essenziale, per ottenere l'elezione, anche il sostegno e l'affetto dei propri compagni di classe di Ceglie Messapica e degli amici della propria città di origine, Villa Castelli.

Oltre a questi due Comuni, dal 2022 ad oggi ha rappresentato i suoi coetanei delle scuole di Carovigno, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Oria, Ostuni, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni. Per il biennio appena trascorso è stato l'unico rappresentante degli istituti brindisini.

Dai banchi di scuola a quelli del Consiglio

"È stata un'esperienza unica ed irripetibile - racconta Salvatore Carlucci -. Anche solo sedere sui banchi del Consiglio regionale è una cosa che non potrò dimenticare mai".

"Non nascondo - prosegue lo studente - che noi giovani consiglieri abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, com'è normale che sia in questi casi. Soprattutto all'inizio del mandato, quando abbiamo svolto un lungo periodo di formazione. Volevamo subito entrare nel vivo dei dibattiti".

"Questo passaggio è avvenuto nell'ultimo anno, con la presentazione di una serie di proposte durante le assemblee programmate una volta al mese a Bari, della durata di 7-8 ore l'una".

"Non è assolutamente mancata, dunque, la volontà di trasferire il nostro vissuto scolastico alle istituzioni, affinché fosse possibile apportare dei cambiamenti concreti per rendere la scuola un posto migliore" dice ancora Salvatore.

"Talvolta ci siamo scontrati con i nostri interlocutori. In un'occasione siamo addirittura arrivati ad uscire dall'aula in segno di protesta, poiché volevamo farci sentire con maggior forza. Diciamo che in alcuni casi abbiamo messo in difficoltà i referenti regionali".

"Altre volte, invece, grazie a loro abbiamo imparato a differenziare meglio il tema delle competenze: alcune materie che pensavamo fossero a responsabilità regionale, invece sono gestite a livello nazionale. Devo dire che in questi casi la presidente del Consiglio Loredana Capone ci ha sempre fornito spiegazioni puntuali e complete".

Le proposte

All'interno del Consiglio dei giovani, Salvatore Carlucci è stato nominato come relatore della commissione "Sviluppo tecnologico delle scuole". Lui ha presentato una proposta sull'alfabetizzazione digitale per stimolare l'acquisto di più strumenti multimediali all'interno degli istituti pugliesi e ridurre il gap esistente con altre zone d'Italia e d'Europa. Una misura necessaria per avvicinare sempre più gli allievi di oggi alle competenze professionali utili domani.

"Altro punto focale della nostra azione - racconta Salvatore - è quello del controllo delle infrastrutture scolastiche. Su questo bisogna insistere ancora molto per rendere gli ambienti più sicuri ed adeguati alle attività didattiche".

Durante lo scorso mese di aprile, invece, il Consiglio ha parlato del turismo e dei suoi contatti con il mondo dei giovani e della formazione scolastica. Un tema molto caro all'economia e alla società pugliese.

Di questo e di molto altro si discuterà nell'ultimo incontro del Consiglio regionale con la presenza di Salvatore, che si svolgerà nelle seguenti due settimane. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione e capire se le proposte presentate avranno sortito effetti. Un primo risultato tangibile, però, è già stato scritto: i giovani ci sono, vogliono dire la loro e lo hanno dimostrato con i fatti.

