Coop Alleanza 3.0 dona mille euro all'associazione Brindisi Tabernacle

BRINDISI - Nella giornata di domani (11 agosto) si concretizzerà la donazione di mille euro - sotto forma di buoni - all’associazione Brindisi Tabernacle da parte di Coop Alleanza 3.0 per il sostegno alle sue attività, svolte a favore della comunità.

La consegna si terrà alle ore 17:00 presso i locali dell’associazione, in via S. Francesco 1 a Brindisi.

Per l'occasione parteciperanno Fabio Micco, presidente dell’Associazione di promozione sociale Brindisi Tabernacle, Teresa Nicoletti, responsabile sociale di territorio della Direzione politiche sociali e relazioni territoriali di Coop Alleanza 3.0, e in rappresentanza dei soci Coop, il presidente del Consiglio di Zona soci, Aldo Pulli.

"La donazione da parte di Coop Alleanza 3.0 andrà a sostenere le nostre attività per il territorio - affermano i referenti dell'associazione - tra cui specialmente il programma alimentare che ci vede direttamente coinvolti, tra i partner principali del Comune di Brindisi, con la distribuzione di pacchi di viveri per le famiglie in fortissima difficoltà economica".

"Ringraziamo di cuore Coop Alleanza 3.0 per il sostegno - proseguono le affermazioni - arriva in un momento cruciale per la nostra associazione che si prepara a sostenere circa 100 famiglie nel mese di settembre, le quali saranno costrette ad affrontare gli effetti devastanti di un’inflazione che sembra non fermarsi. Questo è un passo importante che va a rinforzare una collaborazione già molto attiva e produttiva sul territorio fra Brindisi Tabernacle e Coop Alleanza 3.0".

"Il contributo da parte della nostra associazione è stato ottenuto attraverso la nostra partecipazione all’iniziativa Con i soci Coop finalizzata a sostenere le istituzioni e gli enti del Terzo Settore dei territori in cui opera la Cooperativa, tra cui anche Brindisi".

“Con i soci Coop infatti è una risposta cooperativa e solidale ad uno scenario difficile in cui intervengono l’inflazione che ha ripreso a crescere, la crisi energetica, le conseguenze macroeconomiche del conflitto Ucraina-Russia, gli effetti ancora tangibili della pandemia da covid-19. Tutti questi fattori, infatti, si ripercuotono sulla vita quotidiana e sul welfare sociale del Paese. A fronte dell’aumento delle persone che hanno bisogno di aiuto, tra cui tanti cittadini italiani che scivolano verso condizioni di bisogno, gli enti del terzo settore che si occupano di assistenza e servizi alle persone si trovano, infatti, a dover affrontare situazioni difficili in un insieme di cause che generano nuove esigenze, a cui vanno date risposte pronte e innovative".