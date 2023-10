Coppa del Mediterraneo di Brindisi: pubblicato l'inno ufficiale della competizione

BRINDISI - La Coppa del Mediterraneo di scherma U23, che si svolgerà in città tra il 21 e il 22 ottobre, ha il suo inno. È l’ennesimo sforzo che il comitato organizzatore ha voluto produrre per confezionare un evento dal respiro internazionale che possa rappresentare la giusta vetrina per Brindisi e un trampolino verso l’organizzazione di manifestazioni schermistiche sempre più importanti.

"In questa grande unione di terra e mare, La Coppa del Mediterraneo, i nostri spiriti si liberano. Una competizione sportiva, valori intrecciati, Una celebrazione dell’unità, tutti i cuori allineati".

Nel ritornello dell’inno vi è l’essenza della manifestazione, che vede nella sana competizione sportiva e nella fratellanza dei popoli del Mediterraneo le stelle polari. Il testo dell’inno è stato scritto da Patrizia Carra, membro del comitato organizzatore, mentre la musica è stata composta da Marco Rollo.

Patrizia Carra è dirigente scolastico dell’Ic “Commenda” di Brindisi. È una pianista, clavicembalista ed esperta in didattica della musica e ha ricoperto diversi incarichi presso l'Usr Puglia quale consulente esperto del settore. È stata inoltre docente esperto in informatica musicale presso l’Accademia Santa Cecilia a Roma, la Fondazione Santa Maria della Scala a Siena e la Fondazione “Tempo Reale” a Firenze.

Già vicepresidente del Conservatorio “Paisiello” di Taranto, organizza e coordina progetti didattici per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per la promozione della musica e dello sport.

Marco Rollo, invece, è un artista salentino da sempre impegnato nella sperimentazione musicale come ricerca di nuovi percorsi sonori, in cui l’elemento trainante è il pianoforte.

“Fluid” è il suo disco d'esordio in solo (più di 400mila play). Ha firmato per l’etichetta Inri Classic, con cui ha prodotto 3 singoli nel 2020: “BORDERS”, “Seven” e “Snow”.

L’ultimo album “Pinwheel” è uscito il 2 aprile 2021, registrando oltre 700mila ascolti su Spotify. Attualmente è impegnato nella tournée europea con il progetto electroswing “Anèt”. Tra le collaborazioni importanti spiccano quelle con Raffaele Casarano, Roy Paci, Paolo Fresu e Cesare Dell’Anna.