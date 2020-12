“Affari tuoi”: coppia brindisina porta a casa 206mila euro in gettoni d’oro

BRINDISI - I brindisini Arianna De Mitri e Stefano Cesi hanno vinto 206mila euro in gettoni d’oro nella trasmissione “Affari tuoi (viva gli sposi)” andata in onda stasera su Rai Uno. Nel gioco dei pacchi condotto da Carlo Conti, la coppia ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Fra gli ospiti della serata, Paola Barale, Nino Frassica, Diletta Leotta ed Enrico Brignano. Grande gioia per una vincita che renderà indimenticabile questo Natale, per Arianna e Stefano.