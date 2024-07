"Corsa ad ostacoli": atleta di Erchie partecipa ai campionati europei

ERCHIE – Valentino De Vanna ha raggiunto un nuovo importante traguardo. L'atleta originario di Erchie, ha partecipato ai Campionati europei di Ocr (Obstacle course race), uno sport simile all’addestramento militare che prevede tratti di corsa intervallati da una serie di ostacoli) con la Nazionale italiana che si sono svolti tra il 13 e il 16 giugno in Trentino Alto Adige (Alpe Cimbra).

In particolare, De Vanna nella specialità della 100 metri sprint ostacoli si è aggiudicato un quinto posto individuale mentre con la staffetta nazionale sulla distanza 100 metri ha ottenuto, insieme al suo gruppo, una medaglia d’argento.

Il 33enne agli Europei ha fatto parte della Nazionale italiana Ocr, rappresentante della specialità 100 metri (12 ostacoli) in categoria "élite". Ha concluso con un quinto posto assoluto, mentre Mixed Relay 100 metri ha conseguito la medaglia d’argento. Il format è analogo a quello che sarà inserito anche nel programma olimpico di Los Angeles 2028 come nuova quinta disciplina del pentathlon moderno.

Lo scorso anno, il giovane atleta, ai Mondiali Ninja (Unaa) ad Orlando (Stati Uniti) ha ottenuto un primo posto nella specialità 3 chilometri.

La sua passione per questo sport non si ferma qui. Infatti, De Vanna, il prossimo mese, parteciperà ai Campionati Mondiali OCR sempre con la Nazionale Italiana per gareggiare nella specialità 100 metri in Costa Rica.

Ad ottobre, invece, il giovane atleta militare, è stato selezionato tra vari atleti internazionali, a gareggiare in Croazia nel circuito 100 metri del famoso brand Spartan Race.

