Cortili aperti: il castello "Dentice di Frasso" si svelerà al pubblico

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 21 maggio si svolge la XIII Giornata Nazionale Adsi (Associazione dimore storiche italiane). Per l’occasione, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30, saranno visitabili il cortile ed il giardino del castello dei Principi Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni, in via Crispi, 6.

Nei cortili di questa millenaria dimora storica verrà inaugurata, sin dal mattino, una mostra fotografica delle sorelle Veronica e Livia Favia dal titolo "Respect, women in the Urban Jiungle". Negli stessi spazi ci saranno balli in costume del '700 a cura dell'associazione fasanese "Serata con Maria Antonietta".

In occasione di questa giornata nei saloni del castello vi sarà l'inaugurazione dell'esposizione di abiti di Regina Schrecher e due suoi ritratti realizzati dal padre della pop art, Andy Warhol. L'esposizione resterà presso il castello fino a domenica 28 maggio con i seguenti orari: 10:00/13.00 e 16:30/20:00.

Sempre domenica prossima, inoltre, nei saloni si potranno ammirare anche i bellissimi gioielli di Marina Corazziari. Alle ore 18:30 concluderà la giornata il convegno della Fidapa, Distretto Sud Est Bpw sul tema "Arte e Moda": ospite d'onore sarà la stilista Regina Schrecker. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni.

Info sull'iniziativa

È sempre più corposa la lista delle dimore e dei luoghi storici che ogni anno offrono ai numerosi visitatori e turisti la possibilità di varcare le soglie della bellezza. Per la XIII edizione della “Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane”, in programma domenica 21 maggio, in tutta la Puglia saranno aperti e visitabili palazzi storici, ville, castelli e masserie diffusi tra le province di Brindisi, Lecce, Bari, e Taranto.

La giornata prevede numerosi itinerari tra le bellezze nascoste di giardini, degli androni, dei chiostri, e lungo le vie dei centri storici. Un ricco programma di visite guidate, musica, spettacoli dal vivo, incontri, mostre e altri eventi, che vedranno protagonisti gli allievi di numerosi istituti scolastici delle città.