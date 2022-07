Cosmary e Alex, la storia nata ad "Amici" termina. L'annuncio sui social

BRINDISI - Un post sui social che non lascia spazio a dubbi o fraintendimenti. E' quello scritto dalla brindisina Cosmary Fasanelli, ballerina e volto noto del programma Amici, in cui comunica la fine della sua relazione con il ventiduenne cantante originario di Como.

Dovranno accettarlo i numerosissimi fan della coppia, formatasi nel corso dell'ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi e in onda su canale 5.

La brindisina Cosmary Fasanelli è stata una dei progonisti dello show, non solo per le sue esibizioni di danza ma anche per qualche siparietto - a volte simpatico, altre spiacevole - verificatosi con la docente Alessandra Celentano.

La sua relazione con Alessandro Rina (questo è il vero nome del cantante lombardo) ha colpito molti tra coloro che seguono ciclicamente il programma, e che rivedevano nei due quell'amore puro tale da poter sbocciare sempre di più.

Negli ultimi giorni, a dire il vero, alcuni rumors avevano tuonato sulla coppia lasciando trapelare dubbi sulla stabilità di quest'ultima. Ma gli impegni dei due avevano fatto intendere - velatamente - che non ci fosse il tempo e il modo per parlare di cosa stesse accadendo.

La danzatrice - in questo periodo - è molto impegnata con il lavoro, facendo parte del corpo di ballo che si esibisce presso il Battiti Live. Alex - dal canto suo - è in giro per l'italia al fine di presentare il suo nuovo Ep intitolato "Non siamo soli".

La stories su instagram

"Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. - Scrive Cosmary - Lo faccio anche per rispetto a tutte quelle persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. - Prosegue - La mia relazione con Alez è terminata, a volte non va tutto come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! - Conclude - Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello".