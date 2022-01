"Cosmary è migliorata in poco tempo", la Celentano si complimenta con la ballerina brindisina

BRINDISI - Il rapporto tra Alessandra Celentano e Cosmary Fasanelli nelle scorse settimane ha sicuramente appassionato molti amanti del noto programma televisivo Amici, nonché i tanti brindisini che si sono immedesimati nella loro conterranea. Gli sforzi fatti notare dalla ballerina, fino a poco tempo fa, non sono stati presi molto in considerazione dalla docente. In verità la Celentano ha progressivamente affermato che la danzatrice di origini pugliesi si stesse impegnando continuativamente, ma i risultati prodotti non erano sufficienti.

Ora la musica è cambiata. Durante la puntata live di domenica 9 gennaio, Cosmary si è esibita in due coreografie: "Waves" e "Love Tonight"; quest'ultima ideata proprio dalla stessa docente, che ha assistito in piedi all'esibizione, cambiando angolazione più volte per scrutare i movimenti della ballerina.

Al termine della performance, quando la De Filippi le ha chiesto cosa ne pensasse, ha risposto: "Devo dire che in poco tempo Cosmary ha fatto dei miglioramenti molto visibili, con un piano di lavoro consistente che molti dei ragazzi che sono qui non hanno fatto in quattro mesi. - Ha proseguito - Questo mi fa ben sperare, quindi ti ridò la maglia". A tal punto la danzatrice è esplosa dalla gioia afferrando tra le mani la tanta meritata maglia da titolare.

Dopodiché la Celentano ha concluso: "Sottolineo il fatto che avrei potuto sostituirti, quello che hai fatto adesso lo devi fare sempre di più, non ti devi fermare". Sicuramente un monito importante per Cosmary, che però adesso potrà finalmente godere di una soddisfazione inappagabile, perché ottenuta con sudore e sacrificio.