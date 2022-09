La brindisina Cosmary Fasanelli è tra le nuove veline di "Striscia la notizia"

BRINDISI - Cosmary Fasanelli sarà la nuova "velina mora" della prossima edizione (la 35esima) del programma Striscia la notizia.

La trasmissione partità martedì 27 settembre ed andrà in onda - come al solito - su canale 5. Al fianco della ballerina brindisina, ci sarà "la bionda" campana Anastasia Ronca.

Non è la prima partecipazione televisiva di Cosmary, e quello appena raggiunto appare come il risultato di fatica, impegno e costanza. Magari, questo potrà essere il trampolino di lancio per traguardi ancora più ambiti.

La giovane donna arriva dall'esperienza vissuta nel corso dell'anno passato, nel quale ha partecipato al talent Amici condotto da Maria De Filippi.

Tra scontri e confronti con la docente Adriana Celentano, ha dimostrato sempre il suo valore non lasciandosi abbattere dai problemi ma - anzi - cercando di affrontarli con lo spirito giusto.

Le nuove veline

Cosmary Fasanelli (la mora)

Nata a Brindisi, ha 22 anni ed è cresciuta praticando molti sport. Studia danza dall’età di tre anni e mezzo. A 17 anni debutta a Tú sí que vales (Canale 5), poi si trasferisce a Milano, dove partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi; tra questi - come già accennato - è nota la sua partecipazione come concorrente ad Amici, un’esperienza che considera molto formativa. Cosmary - che porta il nome della nonna - si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica.



Anastasia Ronca (la bionda)

Anastasia Ronca, 22 anni, da Somma Vesuviana (Napoli), pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado (Italia 1) come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island (Canale 5). Silenziosa e determinata, sogna di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda.