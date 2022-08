Cristiano Malgioglio habitué del territorio, avvolto dal calore dei fan

MESAGNE - Cristiano Malgioglio è ormai un habitué della città messapica. Nel corso della serata di ieri, infatti, ha postato alcune instagram stories mentre si trovava nei pressi della "Porta Grande", luogo nevralgico della città. Per l'occasione, munito di mascherina ffp2, non ha mancato di salutare i fan che si sono avvicinati a lui e - laddove possibile - ha scattato alcuni selfie con i richiedenti.

Come emerge dai video, la gente intorno a lui era gioiosa e felice dell'apertura mostrata dal cantautore e paroliere catanese. Quest'ultimo, già qualche sera fa, era stato avvistato a cena in un locale posizionato nel cuore del centro storico. Le immagine pubblicate ieri, testimoniano la prosecuzione del suo soggiorno.

Ecco il video-story

Il rapporto con Mesagne

Come raccontato in un altro articolo, lo scorso 20 luglio Malgioglio è stato il protagonista in un concerto a Mesagne. L'evento si era svolto presso Piazza Vittorio Emanuele, vicino alla Villa Comunale ed in prossimità al luogo in cui ha scambiato qualche saluto affettuoso ieri sera. "Sono innamorato di Mesagne" aveva affermato in quell'occasione, come riportato dal sindaco Matarrelli in un post su facebook proprio per l'occasione.

Il concerto, intitolato “Forte Forte Forte” è stato dichiaratamente un omaggio a Raffaella Carrà, grande amica e showgirl di Cristiano Malgioglio troppo poco celebrata negli ultimi tempi. Non sono mancati anche i pezzi del cantautore e paroliere siciliano: su tutti "O maior golpe do mundo (Mi sono innamorato di tuo marito)" e l'ultimo successo "Sucu sucu".

L’evento è un regalo alla città voluto dalla discoteca Gayà in collaborazione con Color Agency di Lorenzo Piredda.

Cristiano Malgioglio: info

Giuseppe Cristiano Malgioglio (Ramacca, provincia di Catania, 23 aprile 1945) è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica.