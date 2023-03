Cultura del cibo e del vino: un nuovo festival per la città di Brindisi

BRINDISI - In città prende vita l'evento intitolato "Brindisi! Fest - Vino, Appia, mare": un nuovo festival dedicato alla cultura vitivinicola del territorio che nell’anno della candidatura della Via Appia a patrimonio dell'umanità, mira a valorizzare il ruolo strategico di Brindisi. La sua storia, la cultura e la tradizione vengono - così - proposte in una chiave creativa, innovativa e sostenibile.

Facendo seguito ai numerosi incontri realizzati dall’assessorato al Turismo con la comunità locale, per costruire al meglio l’evento e coinvolgere operatori e cittadini, sono stati organizzati tre incontri tematici volti a condividere il percorso, raccogliere idee e suggerimenti e confrontarsi sulla realizzazione dell’iniziativa.

Giovedì 2 Marzo, alle ore 17.00, si terrà l’ultimo incontro del tavolo di lavoro per la costruzione del festival, dal titolo “Via Appia e Cultura”, dedicato alla creazione e progettazione di eventi ed attività volte a promuovere e valorizzare la Via Appia in chiave turistica e culturale.

L'iniziativa si terrà presso l’Accademia degli Erranti (Via Giovanni Tarantini 35, 1° piano ex Convento delle scuole Pie, aps Brindisi e le Antiche strade) e non più a palazzo Palazzo Granafei Nervegna.

L'invito è aperto a tutti coloro che sono già impegnati in attività legate al turismo enogastronomico, alla cultura del cibo e del vino, organizzazioni di settore, esperti, studiosi ed appassionati alla materia che vogliano dare il proprio contributo.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi sull'apposito portale online.