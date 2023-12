"Cummei" è il nuovo disco di Alea, con la partecipazione straordinaria di Mama Marjas

BRINDISI - Il 15 dicembre è uscito "Cummei": il terzo album della cantautrice brindisina Alessandra Zuccaro in arte Alea, anticipato dal singolo "Sublimazione", su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 5 dicembre.

Tutti i brani sono stati scritti e composti da Alea con la collaborazione di Pasquale Strizzi (che ha prodotto “Sublimazione” e “These Waves”), Giuseppe Pignatelli e Aris Volpe. Hanno collaborato anche Giuseppe Trivigno (in “I can see your soul”, “Whatever it takes”, “In that mood” e “P.S.”) e Marco Falcon (in “Mediterraneo” e “Do you remember my name?”). Con la partecipazione di Mama Marjas anche lei penna e voce in “Mediterraneo” e “Do you remember my name?”.

Gli altri collaboratori

Mix: Pasquale Strizzi

Mastering: Luca Bulgarelli

Fonico studio: Francesco Passi

Fonico studio backing vocals: Salvatore Versace

Etichetta discografica: KIDO MUSIC

Col sostegno del Nuovo Imaie

Grafiche a cura di Martin Caezza

Fotografi: Antonio Cofano e Carolina Lospinoso

Hanno suonato nel disco:

Alea (voce), Pasquale Strizzi (tastiere, shynt, moog, clavinet), Giuseppe Pignatelli (basso), Aris Volpe (batteria acustica, nona pad), Federico Romeo (batteria in “These Waves”) e Mama Marjas (voce in “Mediterraneo” e “Do you remember my name?”)

Descrizione brano per brano

Sublimazione

Apre la strada al viaggio di Alea, descrive come fosse una prefazione la condizione di partenza che porterà l’autrice ad una spinta verso il cambiamento. Attraverso la metafora della nascita e del passaggio di una stella cometa Alea analizzerà, con occhi speranzosi prima e rassegnati sul finale, alcuni tra i rapporti umani più intensi. In particolare, il suo sguardo si rivolge a quelle relazioni di condivisione totale, a quei legami che sembrano eterni e che, tuttavia, iniziano a sgretolarsi all'improvviso. La canzone, infatti, cristallizza il momento in cui urlare il nome di chi si è allontanato diventa inutile: come quando si osserva una cometa la cui scia è destinata a scomparire lentamente.

These waves

Si tratta del primo capitolo del racconto in cui, fatta un’analisi introspettiva approfondita, la decisione di partire diventa l’unica scelta possibile per attuare un reale cambiamento e liberarsi dalle imposizioni di vecchi schemi mentali.

I can see your soul

Un dialogo allo specchio con la propria immagine riflessa rappresenta il momento liberatorio in cui esprimere ad alta voce quello che mai si è detto di se stessi e con se stessi.

Whatever it takes

Il mantra del viaggiatore, quello che costantemente Alea si è ripetuta nella testa guardando avanti, dritta verso l’obiettivo. Come in un quadro di action painting prova lentamente a ricostruire la propria vita: si guarda un attimo indietro per invocare la sua famiglia, urlando un bisogno di amore e sostegno.

Mediterraneo

Proprio nel momento in cui si volta indietro la nostalgia prende il sopravvento e la mancanza della propria terra la fa da padrona. Si accorge di quanto le sue origini mediterranee siano forti e salde, ed è proprio questa la linfa vitale che può alimentare il suo viaggio. Una storia comune a molti che qui Alea condivide con un’altra donna, musicista e pugliese anche lei: Mama Marjas.

In that mood

Brano scritto durante il periodo della pandemia, evento che ha obbligato a una riflessione sulla condizione di alienazione e stress in cui versa l'essere umano contemporaneo, a causa della costante richiesta di alti standard di prestazione lavorativa. Qui Alea invita a fermarsi un momento per tornare a respirare e per riprendere in mano le redini della propria vita.

P.s.

In questo viaggio c’è spazio anche per l’amore: eppure, per sopravvivere, una relazione ha bisogno che i soggetti che la compongono, stiano bene prima di tutto con se stessi. Diversamente, si è disposti a distruggere il legame e a scappare, mentre dentro vive una voce che continua a sussurrare "resta ancora con me".

Do you remeber my name?

Alea, anche qui accompagnata da Mama Marjas, urla il suo ritorno, un ritorno che coincide con il punto di ripartenza della sua carriera, e lo fa nel modo più schietto e naturale possibile, anche grazie alla potenza del suo dialetto di origine, il brindisino.

Biografia artista

Alea è una cantautrice, compositrice e vocal coach pugliese (Brindisi), con diploma accademico di secondo livello in Canto Jazz presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. La sua carriera performativa la vede calcare il palco assieme ad orchestre come la Verdi Jazz Orchestra e l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, ma anche impegnata sul piccolo schermo con l'orchestra "Terra d’Otranto" durante il “Premio tv” in diretta su Rai1 nel 2015. Nel frattempo lavora presso il Palafiori come cantante per la Band Ufficiale di Casa Sanremo, aprendo e chiudendo gli showcase degli artisti in gara, oltre ad esibirsi per il programma di Beppe Cuva, in diretta pomeridiana, durante i giorni del festival su Radio Subasio.

Ha inoltre lavorato come autrice per il singolo di Einar “I’m sorry” edito da Sony Music nel 2019, al fianco degli autori Enrico Palmosi e Tony Maiello.

Dopo la partecipazione al Womex (2014) a Santiago de Compostela e il primo album Spleenless (2016), ottiene il sostegno da Puglia Sounds Record per il secondo album di brani originali: Generation (2018), nella formazione Alea & the Sit, che la porterà ad uno speciale concerto nel Teatro Verdi di Brindisi, accanto a Fabrizio Bosso, con lo spettacolo “Generation Reloaded”. Nello stesso anno realizza un tour Europeo che toccherà Londra, Berlino, Barcellona e Bruxelles.

Dal 2020 collabora con il collettivo milanese "Soul Circus", portando in scena uno spettacolo polivalente, che celebra la musica soul e funk dagli anni ’60 in poi con un chiaro riferimento al noto Soul Train.