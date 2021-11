Da oggi su Amazon parte il Black Friday

BRINDISI - Secondo la tradizione in voga già da qualche anno, l’evento più atteso da migliaia di consumatori brindisini era previsto per il 26 novembre. Ma quest’anno il Black Friday su Amazon arriva prima: parte oggi 8 novembre e durerà 10 giorni fino a giovedì 18 novembre.

Cos’è il Black Friday?

Si tratta del periodo dell’anno in cui il noto sito e-commerce propone offerte convenienti in ogni settore di vendita. Se si ha il desiderio di comprare un oggetto, questo potrà essere il momento giusto per compiere la spesa risparmiando.

Come trovare le offerte migliori?

Basta accedere al sito amazon.it e in alto a destra, sotto il simbolo del carrello, sarà visibile la scritta Black Friday in anticipo - Dall’8 al 18 novembre. Cliccandoci sopra compariranno tutte le offerte migliori in ogni reparto del negozio virtuale. Per selezionare il prodotto desiderato, invece, meglio scrivere il nome dell’oggetto sulla barra di ricerca.

Iscriversi ad Amazon Prime:

Anche durante questo periodo, per gli iscritti ad Amazon Prime sono previsti dei vantaggi: prima di tutto hanno diritto ad un accesso anticipato di 30 minuti alle offerte lampo. Rimangono i costi di spedizione azzerati, la garanzia della sicurezza sulle spedizioni (non sono mai smarrite e prevedono la possibilità di restituzioni in caso di danneggiamenti), e infine la ricezione dei prodotti in pochissime ore.

Alcune delle migliori offerte:

FITFIU Fitness MC-100 - Tapis roulant pieghevole con il 13% di sconto

NINEBOT BY SEGWAY KickScooter con il 30% di sconto

Redken ABC Balsamo Professionale per Capelli Danneggiati con il 16% di sconto

Crema Viso Bava Di Lumaca e Acido Ialuronico Antirughe Idratante Biologica di JARMOR con il 30% di sconto

Panettone Artigianale Cioccolato di Modica IGP e Pera con il 25% di sconto