Una giornata all'insegna della dama: 30 mamme si sfidano sulla scacchiera

SAN DONACI - In occasione della festa della mamma, 30 mamme di San Donaci e Cellino San Marco si sono riunite per un'affascinante sfida sulle 64 caselle. L'evento, organizzato dall'Asd Dama San Donaci e dal Circolo damistico Cellino San Marco, si è tenuto presso la biblioteca comunale “Suor Sara Totaro” di San Donaci messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Le mamme si sono sfidate in appassionanti partite di dama, creando un'atmosfera di convivialità e allegria, un momento di unione familiare in cui per una volta sono stati i figli a fare da “spettatori” mentre le care mamme se le “davano” di santa ragione. La vincitrice del torneo è stata Tonia Pompameo, al secondo posto Francesca Bungaro, mentre sul gradino più basso del podio Sara Vita Micelli (segretaria dell’Asd Dama San Donaci).

Tutte le atlete partecipanti, sono state premiate dai rispettivi figli, ricevendo come premio una pianta offerta dalle due associazioni damistiche, organizzatrici dell’evento, ed un disegno-messaggio “made in home” con un intimo e dolce pensiero che ogni figlio si è sentito di rivolgere alla propria mamma.

La dama è un gioco che non ha età e che può essere apprezzato da tutti, è uno sport che stimola la mente, che fa esercitare la capacità logica e che permette di trascorrere del tempo di qualità insieme con i propri cari.

L'evento ha avuto anche un importante valore sociale, in quanto ha contribuito a rafforzare i legami di solidarietà e di coesione all'interno delle due comunità, oltre che ha permesso alle mamme di trascorrere del tempo con i propri figli, di distrarsi dalla “routine” quotidiana e di prendersi del tempo per rilassarsi e divertirsi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.