Damiano dei Maneskin a cena in un ristorante della provincia

SAVELLETRI (FASANO) - Il frontman dei Maneskin, Damiano David, è in Puglia per trascorrere le proprie vacanze. In un articolo recente, è stato raccontato come il cantante non sia solo, ma accompagnato dalla fidanzata Giorgia Soleri. La notizia - infatti - è stata diffusa dalla giovane donna, per mezzo delle instagram stories che vanno molto di moda tra i più giovani.

Fino a poco tempo fa, alcuni indizi lasciavano presagire che la visita si stesse svolgendo esclusivamente nel Barese. Durante la giornata di ieri (5 agosto), però, è arrivata la testimonianza che certifica la presenza di Damiano anche in provincia di Brindisi.

L'Osteria del Porto - locale di Savelletri - ha postato alcune foto sul proprio profilo facebook, insieme al componente del noto gruppo musicale. Presumibilmente le immagini si riferiscono alla serata del 4 agosto.

Il post sui social

Tre foto, visibili sulla pagina ufficiale del locale, hanno manifestato la "visita culinaria" del gradito ospite. "A cena da noi il mitico Famiano dei Maneskin!!!" si legge sul post condiviso.

Le immagini, com'era prevedibile, hanno fatto il pieno di "mi piace". Tra i commenti è palpabile lo stupore di molti follower dell'attività gastronomica, che non si aspettavano l'acquisizione di un cliente del genere: "Damiano se ne intende" scrive un utente, testimoniando la bontà del locale. "Non poteva scegliere posto migliore" prosegue un altro cliente.

Info sul cantante

Nato a Roma nel 1999, come detto precedentemente, è il cantante di Maneskin. La band è stata vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell' Eurovision song contest nel corso dello stesso anno. Il loro successo è diventato - ormai - internazionale. Si susseguono, infatti, i concerti in tutto il resto del mondo. A questo gruppo molti attribuiscono il merito di aver fatto rivivere il rock dopo anni di buio.