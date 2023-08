Danielle Madam a Cellino, giornata tra la natura e il jogging nel paese

CELLINO SAN MARCO - Danielle Madame in questi giorni si trova nel Brindisino per godere di qualche giorno di relax.

Nelle storie instagram ha mostrato un selfie scattato con un'anguria fra le braccia. Nessun furto ovviamente, la celebre atleta ha risposto ironicamente a qualche commento malizioso, spiegando che il campo in cui si è recata è di proprietà di una sua amica.

"Oltre alle angurie ho raccolto anche i pomodori, le zucchine, i peperoni, i meloni - ha scritto - e per gioia di qualcuno anche il cotone". Quest'ultima affermazione è legata ai commenti decisamente spiacevoli che talvolta (ed incomprensibilmente) le arrivano a causa del colore della sua pelle.

In altri scatti successivi, invece, ha raccontato il suo hobby nel cuore di Cellino, ovvero la corsa.

"Adoro il Sud e la sua cultura - racconta ancora Danielle - alla sera quando corro ci sono le signore anziane sedute fuori davanti alla porta di casa che mi guardano correre - prosegue - io ho anche l'impressione che facciano il tifo per me, ma è probabile che questo avvenga nella mia testa".

Ovviamente, ad imprezziosire il suo periodo in Puglia non poteva mancare il mare. Non a caso, altre immagini raccontano le giornate di riposo lungo le meravigliose coste del Salento.

Biografia

Danielle Frédérique Madam nota come Danielle Madam è nata a Douala (Camerun) il 23 giugno 1997. Conosciuta principalmente come "pesista" ha trionfato per cinque volte ai campionati italiani giovanili nel getto del peso.

Danielle si trasferisce all'età di 7 anni in Italia, a Pavia, dove vive in compagnia dello zio. In seguito alla sua morte prematura, all'età di 11 anni Danielle si trasferisce presso una casa famiglia gestita da suore, dove permane fino all’età di 18 anni.

Laureata dal 2022 in Comunicazione, si è più volte espressa sulla necessità di adeguare l'accesso alla cittadinanza italiana alle esigenze di questo tempo.

Il 30 aprile 2021, al termine di un lungo iter burocratico, la stessa Danielle ha raggiunto l'obiettivo dopo molti anni.

Durante Euro 2020, competizione calcistica vinta dalla Nazionale italiana, ha co-condotto la trasmissione Rai del dopo partita.