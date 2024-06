Danza latino-americana, grande successo a Pechino per due giovani brindisine

PECHINO (CINA) - Quello appena trascorso è stato un weekend stellare per due atlete della scuola di danze latino-americane "Mamacita latin dance school" di Brindisi.

Il National indoor stadium di Pechino in Cina, struttura imponente nonché già location delle Olimpiadi, ha ospitato l'evento "Boc Wordl Open Dance" ed ha visto la partecipazione delle giovanissime brindisine Melissa Zecca, 12 anni, e Alessia Franceschini, 16 anni.

Melissa ha ottenuto una serie di premi: l'oro nella categoria Under 14 solo latin; l'argento nella Elite open under 16 solo latin; il bronzo nella Under 16 solo latin e nella Elite open under 14 solo latin. La dodicenne ha agguantato il quarto posto, invece, nella Elite open girl under 14 solo latin ed il quinto piazzamento nella International open solo elite.

Grandi successi anche per Alessia, che ha raggiunto l'oro nelle sezioni Under 19 solo latin, nella Under 21 solo latin, nell'International open under 19 solo latin e nella Internetional open under 21 solo latin. La sedicenne ha conquistato l'argento nelle categorie Elite open giorl under 19 solo latin e nella Internazional open solo elite.

Sono tutti risultati frutto di un lavoro intenso, considerata soprattutto la giovanissima età delle atlete. Due vanti del territorio brindisino, che dimostrano la continuità nella promozione della danza agonistica di alto livello da parte della scuola da cui provengono. Insieme a loro, del resto, ci sono tante altre giovani promettenti che fanno ben sperare e che sicuramente porteranno in alto il nome della città e della sua provincia.

