Dati Istat, in aumento gli abitanti residenti a Mesagne

MESAGNE - Nella giornata di ieri (17 gennaio), il sindaco della città, Antonio Matarrelli, ha diffuso alcuni dati riferiti all'aumento dei residenti presso il Comune della provincia di Brindisi.

Dopo anni contrassegnati da numeri negativi, così come per gran parte del territorio, dal 2020 in poi la popolazione locale risulta in crescita.

I numeri

"Dati Istat, Mesagne cresce. - Scrive su facebook il primo cittadino - Nell’ultimo triennio, la popolazione residente è in aumento dopo il trend negativo del periodo precedente".

"Buone notizie, il numero dei residenti continua ad aumentare nonostante il saldo negativo tra nascite e decessi. - Prosegue - Lo attestano i dati Istat riferiti agli anni 2020 e 2021, mentre per il 2022 attendiamo che il trend positivo registrato dal competente ufficio comunale venga ufficialmente confermato".

"Accade dopo numeri di ostinata decrescita demografica che al 31 dicembre 2018 avevano raggiunto il triste record di – 863 abitanti rispetto all’anno precedente. Il segnale di controtendenza si è delineato nel 2020 e si è consolidato nel 2021, crescendo da + 0,33% a + 0,58% ed evidenziando la cifra più rilevante dell’analisi fin qui brevemente prodotta, vale a dire la forte attrattività del nostro territorio".

"Gli uomini e le donne che scelgono Mesagne per tornare o trasferirsi è in aumento: il potere oggettivo dei numeri ci suggerisce che la strada intrapresa tutti insieme, cittadini in primis, è quella giusta" conclude.