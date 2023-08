Desiree, a soli 18 anni brilla nel concorso dedicato a Pino Daniele

GROTTAFERRATA (ROMA) - Si è svolta tra il 19 e il 23 luglio, in Piazzale San Nilo, la manifestazione musicale che aveva l'intento di omaggiare uno dei mostri sacri della musica italiana, Pino Daniele. Quest'ultimo è stato, ed è tuttora, una vera e propria icona per tanti fan ma anche per i musicisti che vorrebbero replicare (almeno in parte) la sua carriera.

Così, per offrire una vetrina a numerosi artisti emergenti, è nato il festival Je so pazz: iniziativa che prende il nome da una delle più famose canzoni del compositore napoletano, scomparso a causa di una malattia nel 2015.

Molte le categorie in gara, dai bambini agli adulti, passando per gli interpreti delle cover fino ad arrivare alle band. Una sezione era dedicata anche ai cantautori, ovvero a coloro che scrivono le canzoni di proprio pugno.

Qui è emersa la diciottenne Desiree D'Amuri, originaria di Francavilla Fontana. Il testo del suo brano, intitolato Siamo l'equatore, è stato elaborato insieme ai The Bravo, il gruppo composto dai fratelli Simone e Andrea Cassano. La parte musicale, invece, è stata realizzata da Ermanno Corrado. Il singolo parla dell'amore e delle prospettive sentimentali che interessano le giovani ragazze ai tempi d'oggi.

Il video di Siamo l'equatore

"È stato un piacere per me partecipare a questo concorso - racconta Desiree - Pino Daniele ha lasciato un'eredità musicale che risplende come un sole nel cuore di chi ama la sua musica - prosegue - Le sue melodie uniche continuano a ispirare e a diffondere gioia, testimoniando la forza del suo talento e la bellezza della sua anima creativa".

Tra i giudici e gli ospiti della manifestazione erano incluse molte personalità note del mondo della musica. Tra queste il famoso rapper napoletano Clementino, l'artista Sabrina Messina e il rinomato musicista Adriano Pennino. Presente anche Nello Daniele, fratello del cantautore a cui era dedicato il riconoscimento. A seguire si sono tenute delle master class di perfezionamento artistico dedicate ai partecipanti della competizione.

Biografia dell'artista

Desiree D'Amuri nasce nel 2005. Si approccia prestissimo alla musica, quando all'età di 8 anni inizia a svolgere delle lezioni presso la scuola musicale comunale di Francavilla Fontana.

A 11 anni, pur essendo fuori età per avere accesso ai corsi propedeutici, presenta la domanda di iscrizione al Conservatorio musicale di Taranto "G.Paesiello". Con decreto speciale, viene ammessa al corso di Canto Jazz e Pianoforte Jazz, ottenendo un voto finale di 9,75 su 10. Oggi, infatti, Desiree frequenta il primo livello di studi in Canto Jazz con il maestro Larry Franco e Pianoforte Jazz con il maestro Mirko Signorile.

Attualmente sotto contratto con l'etichetta Sonos Music Records di Canio Maffucci e Giuseppe Lanzetta, la giovane artista ha partecipato a numerosi eventi e concorsi nell'ambito pop; tra questi, le selezioni di vari talent show televisivi. Da poco sono usciti altri due singoli che portano la sua firma: Guidami e Vivo l'estate con i The Bravo.