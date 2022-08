Diletta Leotta in provincia di Brindisi, partecipa ad un "party vip" con Elodie

FASANO - Diletta leotta è arrivata nel Fasanese per - poi - recarsi al party di compleanno del noto fotografo Giampaolo Sgura. Quest'ultimo - infatti - è originario proprio della Cttà della Selva e lavora per importantissime riviste di moda tra cui Vogue, Allure, e Gq.

Dopo aver vissuto a Miami, Sgura è tornato nella sua regione d'origine, diventando proprietario di Masseria Garzia ad Ostuni. Ha deciso di festeggiare il genetliaco a Monopoli, ma ha accolto i suoi ospiti a Fasano.

Da quanto si può leggere sul web, il suo compleanno è il 7 agosto (nato nel 1974), dunque, è facile dedurre come gli scatti e i video condivisi sui social nelle ultime ore si riferiscano allo scorso weekend, e nello specifico alla giornata di domenica.

I post sui social

In uno scatto condiviso su instagram, Diletta Leotta compare insieme al suo amico Giampaolo Sgura. I due sembrano avere un rapporto molto affettuoso. In un brevissimo messaggio di testo, la conduttrice ha augurato a lui un buon compleanno. L'immagine è localizzata proprio a Fasano.

Nelle stories, invece, compare la foto di una classica masseria pugliese, che testimonia il soggiorno della donna nella bella regione del sud est.

Giampaolo Sgura, dal canto suo, ha pubblicato alcune immagini del party ma anche di una giornata in spiaggia con la nota cantante Elodie; quest'ultima - come affermato recentemente in un'intervista al giornalista Peter Gomez - è una grande amica di Diletta Leotta, essendosi conosciute dopo una trasmissione radiofonica.

Diletta Leotta: biografia

Nata a Catania il 16 agosto del 1991, ha quasi 31 anni (2022). Concorrente di Miss Italia nel 2009, dopo la laurea in giurisprudenza, inizia la sua carriera da conduttrice televisiva nel ramo sportivo. Ad oggi ha travalicato questo confine, lavorando anche per programma d'intrattenimento.