Giornata dimore storiche: gli immobili aperti nel Brindisino

BRINDISI - Torna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore storiche italiane. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte domenica 26 maggio: oltre 450 monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola accoglieranno gratuitamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi senza tempo, circondati dalle meraviglie del patrimonio artistico e culturale italiano.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione, è organizzata in collaborazione con l’associazione nazionale Case della memoria, la Federazione italiana amici dei musei (Fidam) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e ha ricevuto il patrocinio di Enit (Agenzia nazionale del turismo e della commissione nazionale italiana per l’Unesco) e del ministero della Cultura.

Numerose saranno infatti le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata nazionale per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza sempre più immersiva e stimolante: da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età.

La giornata rappresenta quindi un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese, oltre che per riscoprire le bellezze italiane.

Di seguito l’elenco delle aperture previste al momento. La lista subirà aggiornamenti nelle prossime settimane:

- Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni, il cui nucleo principale risale al 1100;

- Masseria Torleanzi, San Pietro Vernotico.

